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1987 الیکشن میں مبینہ دھاندلی پر قرارداد، سجاد لون نے اسمبلی سیکریٹریٹ کو آڑے ہاتھوں لیا

سجاد لون نے 1987 کے انتخابات میں مبینہ دھاندلی سے متعلق اسمبلی سیکریٹریٹ میں قرارداد پیش کی تھی۔

سجاد لون سرینگر میں صحافیوں سے بات چیت کے دوران
سجاد لون سرینگر میں صحافیوں سے بات چیت کے دوران (فائل فوٹو)
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By Moazum Mohammad

Published : September 17, 2026 at 3:13 PM IST

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سرینگر: پیپلز کانفرنس کے سربراہ اور ہندوارہ سے منتخب رکن اسمبلی سجاد لون نے الزام عائد کیا ہے کہ جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی سیکریٹریٹ نے 1987 کے انتخابات میں دھاندلی سے متعلق ان کی قرارداد پر خاموشی اختیار کر رکھی ہے، جس پر انہوں نے اسمبلی سیکریٹریٹ کو خط لکھا ہے۔ ایم ایل اے ہندوارہ و سابق وزیر نے مزید کہا کہ انہوں نے گرمائی دارالحکومت سرینگر میں ہونے جا رہے خزاں اجلاس کے لیے قراردادوں کے سلسلے میں دو نوٹس جمع کرائے تھے۔

سجاد لون نے کہا: "اسمبلی سیکریٹریٹ نے مجھے بتایا ہے کہ حالیہ بجلی ٹیرف میں اضافے کے خلاف میری قرارداد منظور کر لی گئی ہے، لیکن جموں و کشمیر کی تاریخ کے ایک اہم واقعے سے متعلق دوسری قرارداد پر خاموشی ہے۔ 1987 کے انتخابات میں دھاندلی سے متعلق میری قرارداد کے بارے میں مکمل خاموشی اختیار کی گئی ہے۔"

سال1987 کے اسمبلی انتخابات کو کشمیر کی سیاست میں ایک اہم موڑ سمجھا جاتا ہے اور عام طور پر انتخابی دھاندلی کو وادی کشمیر میں ملی ٹنسی شروع ہونے کی فوری وجہ گردانی جاتی ہے۔ سجاد لون کے والد مرحوم عبدالغنی لون نے ان انتخابات میں حصہ لیا تھا تاہم وہ نشست کو اپنے نام نہیں کر سکے تھے۔ سجاد لون اس سے قبل بھی انتخابی دھاندلی کی تحقیقات کا مطالبہ کر چکے ہیں اور انہوں نے اسے بعد میں پیدا ہونے والی بدامنی کا ذمہ دار قرار دیا تھا۔

ہندوارہ کے رکن اسمبلی کا مزید کہنا ہے کہ قانون ساز اسمبلی ایسا ’’ڈاک خانہ‘‘ نہیں بن سکتی جو صرف اپنی سہولت کے مطابق خطوط آگے بھیجے اور غیر موزوں خطوط کو چھپا لے۔ "اسمبلی حکومت کی حامی کورئیر ایجنسی کے طور پر کام نہیں کر سکتی۔ یہ تمام ارکان اسمبلی کے حقوق اور جموں و کشمیر کے عوام کے ہم پر اعتماد کی محافظ ہے۔"

اسمبلی کے قواعدِ کار اور کارروائی کے ضابطے کے رول 179 کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسمبلی سیکریٹریٹ پر لازم ہے کہ وہ ارکان اسمبلی کو بتائے کہ ان کی قراردادیں منظور کی گئی ہیں، مسترد کی گئی ہیں یا اسپیکر نے ترمیم کے ساتھ منظور کی ہیں۔

سجاد لون نے کہا کہ اسمبلی قراردادوں سے متعلق معلومات روک نہیں سکتی۔ انہوں نے کہا: "قانوناً ان پر لازم ہے کہ وہ مجھے قرارداد کی حیثیت سے آگاہ کریں۔ معلومات فراہم نہ کرنا قواعد کی خلاف ورزی ہوگی۔ میں نے اس معاملے پر اسمبلی سیکریٹریٹ کو خط لکھا ہے۔"

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TAGGED:

MLA SAJAD LONE
JAMMU KASHMIR ASSEMBLY
1987 POLL RIGGING
سجاد لون
SAJAD LONE ASSEMBLY RESOLUTION

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