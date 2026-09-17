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1987 الیکشن میں مبینہ دھاندلی پر قرارداد، سجاد لون نے اسمبلی سیکریٹریٹ کو آڑے ہاتھوں لیا
سجاد لون نے 1987 کے انتخابات میں مبینہ دھاندلی سے متعلق اسمبلی سیکریٹریٹ میں قرارداد پیش کی تھی۔
Published : September 17, 2026 at 3:13 PM IST
سرینگر: پیپلز کانفرنس کے سربراہ اور ہندوارہ سے منتخب رکن اسمبلی سجاد لون نے الزام عائد کیا ہے کہ جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی سیکریٹریٹ نے 1987 کے انتخابات میں دھاندلی سے متعلق ان کی قرارداد پر خاموشی اختیار کر رکھی ہے، جس پر انہوں نے اسمبلی سیکریٹریٹ کو خط لکھا ہے۔ ایم ایل اے ہندوارہ و سابق وزیر نے مزید کہا کہ انہوں نے گرمائی دارالحکومت سرینگر میں ہونے جا رہے خزاں اجلاس کے لیے قراردادوں کے سلسلے میں دو نوٹس جمع کرائے تھے۔
سجاد لون نے کہا: "اسمبلی سیکریٹریٹ نے مجھے بتایا ہے کہ حالیہ بجلی ٹیرف میں اضافے کے خلاف میری قرارداد منظور کر لی گئی ہے، لیکن جموں و کشمیر کی تاریخ کے ایک اہم واقعے سے متعلق دوسری قرارداد پر خاموشی ہے۔ 1987 کے انتخابات میں دھاندلی سے متعلق میری قرارداد کے بارے میں مکمل خاموشی اختیار کی گئی ہے۔"
سال1987 کے اسمبلی انتخابات کو کشمیر کی سیاست میں ایک اہم موڑ سمجھا جاتا ہے اور عام طور پر انتخابی دھاندلی کو وادی کشمیر میں ملی ٹنسی شروع ہونے کی فوری وجہ گردانی جاتی ہے۔ سجاد لون کے والد مرحوم عبدالغنی لون نے ان انتخابات میں حصہ لیا تھا تاہم وہ نشست کو اپنے نام نہیں کر سکے تھے۔ سجاد لون اس سے قبل بھی انتخابی دھاندلی کی تحقیقات کا مطالبہ کر چکے ہیں اور انہوں نے اسے بعد میں پیدا ہونے والی بدامنی کا ذمہ دار قرار دیا تھا۔
I had given notice for two resolutions for the upcoming autumn session. The Assembly Secretariat has informed me that my resolution against the recent power tariff hike has been admitted, but there is silence on the other resolution regarding a watershed event in Jammu & Kashmir’s history. There is total silence on my resolution pertaining to the rigging of 1987 elections. The Jammu & Kashmir Assembly cannot act like a post office that sends convenient letters but hides the inconvenient ones. The Assembly cannot behave like a pro‑government courier agency. It is the custodian of the rights of all MLAs and of the trust reposed in us by the people of Jammu & Kashmir. The Rules mandate that the Assembly Secretariat must inform MLAs whether their resolutions have been admitted, disallowed, or admitted as amended by the Speaker, as the case may be. Rule 179 “The Secretary shall give intimation to a member that his resolution has been admitted or disallowed or admitted as amended by the Speaker, as the case may be.” The Assembly cannot withhold information about resolutions, as the word used in the relevant Rule is “SHALL.” It is legally binding on them to intimate me about the status of the resolution. Denial of information would be a breach of the Rules. I have written to the Assembly Secretariat over the issue.— Sajad Lone (@sajadlone) September 17, 2026
ہندوارہ کے رکن اسمبلی کا مزید کہنا ہے کہ قانون ساز اسمبلی ایسا ’’ڈاک خانہ‘‘ نہیں بن سکتی جو صرف اپنی سہولت کے مطابق خطوط آگے بھیجے اور غیر موزوں خطوط کو چھپا لے۔ "اسمبلی حکومت کی حامی کورئیر ایجنسی کے طور پر کام نہیں کر سکتی۔ یہ تمام ارکان اسمبلی کے حقوق اور جموں و کشمیر کے عوام کے ہم پر اعتماد کی محافظ ہے۔"
اسمبلی کے قواعدِ کار اور کارروائی کے ضابطے کے رول 179 کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسمبلی سیکریٹریٹ پر لازم ہے کہ وہ ارکان اسمبلی کو بتائے کہ ان کی قراردادیں منظور کی گئی ہیں، مسترد کی گئی ہیں یا اسپیکر نے ترمیم کے ساتھ منظور کی ہیں۔
سجاد لون نے کہا کہ اسمبلی قراردادوں سے متعلق معلومات روک نہیں سکتی۔ انہوں نے کہا: "قانوناً ان پر لازم ہے کہ وہ مجھے قرارداد کی حیثیت سے آگاہ کریں۔ معلومات فراہم نہ کرنا قواعد کی خلاف ورزی ہوگی۔ میں نے اس معاملے پر اسمبلی سیکریٹریٹ کو خط لکھا ہے۔"
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