رامبن ممبراسمبلی ایڈوکیٹ ارجن سنگھ راجوکا دورہ
جموں کے رامبن ضلع میں ممبر اسمبلی ایڈوکیٹ ارجن سنگھ راجو نے لوگوں سے درپیش مسائل کے بارے میں بات کی۔
Published : December 10, 2025 at 4:53 PM IST
رامبن(نواز رونیال): نیشنل کانفرنس کے لیڈر رامبن ممبر اسمبلی ایڈوکیٹ ارجن سنگھ راجو نے اپنے حلقہ انتخاب رامبن کے دور افتاد بلاک گاندھری کی پنچایت ٹنگر میں ایک اہم دورہ کر کے ایک روزہ عوامی دربار منعقد کیا۔ لوگوں کے بنیادی مسائل سے آگاہی حاصل کی۔ ان کے ہمراہ پارٹی ضلع صدر رامبن عابد ماگرے بلاک صدر گاندھری فاروق احمد سوہیل سابقہ سرپنچ مختار احمد عبدلرحیم سوہیل اور دیگر پارٹی لیڈر بھی موجود تھے۔
اس موقعے پر انہوں نے عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ رابطہ سڑک کا یہ اہم منصوبہ خطے کے لیے ایک اہم سنگ میل کی نشاندہی کرتا ہے، جس سے مقامی باشندوں کے دیرینہ مطالبے کو پورا کیا جا رہا ہے جنہیں ہر موسم میں سڑک تک رسائی نہ ہونے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا تھا۔ توقع ہے کہ نئی سڑک سے سفر میں کافی آسانی ہوگی، نقل و حرکت میں بہتری آئے گی اور حلقے کے دور دراز علاقوں میں ترقی کی نئی راہیں کھلیں گی۔
انہوں نے کہا جموں و کشمر کا سب سے بڑا ساولاکوٹ بجلی پروجیکٹ کا کئ دہائیوں سے کام شروع نہیں کیا گیا جموں کشمر سرکار اس پروجیکٹ کی تعمیر کرنے کیلئے مرکز کے رابطے میں ہیں اور جلد ہی تعمیری کام شروع کیا جائے گا، جس سے مقامی بے روزگار اور ہنر مندوں کے علاوہ پورے پہاڑی ضلع رامبن نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم ہونگے۔
ممبر اسمبلی رامبن راجو نے اعلان کہ وہ اپنی کانسٹیٹونسی ڈیولپمنٹ فنڈس سے 12 لاکھ روپے کھیل کے میدان اور پرائمری سکول کی مرمت کے لیے واگزار کرینگے وہی ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات کرتے ہو کہا جموں و کشمر سرکار کی کوشیش ہے کہ وہ پہاڑی ضلع رامبن میں بنیادی سولیات جسمیں رابطے سڑکیں طبی سہولیات۔ بہتر تعلیمی نظام کو دروست کرنے کے علاوہ مقامی بے روزگار نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنا ترجیح بنیاد پر حل کرینگے۔
انہوں نے دعوی کیا ایک سال کے اندر انکے حلقہ انتخاب کے اندر قریب دو درجن سڑکوں کا افتاح کیا گیا جن پر تعمری کام شدت سے چل رہا ہے جس میں زیادہ تر درجہ فہرست قبائل سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو سہولت ہو گی