رامبن کے رکن اسمبلی نے ساولا کوٹ ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ کو دیگر مقام پر منتقلی کی افواہوں کو مسترد کر دیا
ایم ایل اے نے قیاس آرائیوں کو گمراہ کن قرار دیا اور کہا کہ منصوبےکے نفاذ میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔
Published : May 18, 2026 at 10:35 AM IST
رامبن ( نواز رونیال): ممبر اسمبلی رامبن ایڈووکیٹ ارجن سنگھ راجو نے اتوار کے روز 1856 میگاواٹ ساؤلاکوٹ ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ کے حوالے سے عوام میں پھیلنے والی افواہوں اور خدشات پر وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ یہ منصوبہ مکمل طور پر ضلع رامبن میں ہی قائم رہے گا، جبکہ اس کے بنیادی ڈھانچے کی کسی اور مقام پر منتقلی کی خبریں بے بنیاد ہیں۔
میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے ایم ایل اے نے حالیہ قیاس آرائیوں کو گمراہ کن قرار دیا اور واضح کیا کہ منصوبے کے نفاذ میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی گئی ہے، اگرچہ پڑوسی اضلاع کے بعض سیاسی نمائندوں کی جانب سے سڑکوں کی سمت اور رسائی کے راستوں میں تبدیلی کے مطالبات سامنے آئے ہیں۔
حال ہی میں زیرِ بحث آنے والے پانچ ہزار کروڑ روپے کے ٹینڈر کے بارے میں وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ پیکیج صرف ابتدائی کاموں، جیسے اپروچ روڈ اور اسپائرل ڈائیورژن ٹنل کی تعمیر، سے متعلق ہے اور یہ تمام کام زیادہ تر رامبن کی جانب سے انجام دیے جائیں گے۔
منصوبے کے جغرافیائی اور تکنیکی پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہوئے راجو نے کہا کہ منصوبے کی جگہ ادھم پور اور ریاسی کے مرکزی علاقوں سے کافی فاصلے پر واقع ہے، جس کی وجہ سے متبادل راستے تکنیکی طور پر ممکن نہیں ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ منصوبے سے متعلق اہم لاجسٹک انتظامات، سپلائی چین اور انتظامی دفاتر، جن میں ٹنگر، رامبن اور دھرم کنڈ شامل ہیں، مکمل طور پر ضلع رامبن میں قائم ہیں۔
ایم ایل اے نے مزید کہا کہ قانون ساز اسمبلی میں پیش کیے گئے سرکاری جواب میں واضح طور پر تصدیق کی گئی ہے کہ یو ٹی انتظامیہ اور این ایچ پی سی نے منصوبے کی رسائی صرف انجینئرنگ اور تکنیکی بنیادوں پر طے کی ہے، جس کے باعث منصوبے کے بنیادی ڈھانچے کو کہیں اور منتقل کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔
منصوبے کی موجودہ صورتحال کے بارے میں معلومات دیتے ہوئے راجو نے بتایا کہ مرکزی کثیر مرحلہ جاتی ٹینڈرز اس وقت حکومتِ ہند کی حتمی مالی منظوری کے منتظر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تکنیکی بولیوں کا جائزہ اور کنسلٹنٹس کی جانچ جاری ہے، جبکہ پہلے مرحلے کے اہم تعمیراتی ٹینڈرز رواں سال اکتوبر تا نومبر میں جاری کیے جانے کی توقع ہے۔
رامبن کے عوام کو یقین دلاتے ہوئے ایم ایل اے نے اپیل کی کہ وہ افواہوں یا سیاسی بنیادوں پر پھیلائی جانے والی غلط معلومات پر توجہ نہ دیں۔
انہوں نے کہا، “زمین اور وسائل ہمارے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اور منصوبے کا بنیادی آپریشنل ڈھانچہ بھی یہیں قائم ہے۔ سرکاری قانون ساز ریکارڈ واضح طور پر تصدیق کرتا ہے کہ رسائی کی سڑکیں اور تعمیراتی انتظامات کہیں اور منتقل نہیں کیے جائیں گے۔ میں سب کو مشورہ دیتا ہوں کہ بے بنیاد معلومات سے گمراہ نہ ہوں.
