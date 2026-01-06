ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ایم ایل اے راجپورہ غلام محی الدین میر نے دیہی ترقیاتی کاموں کا جامع جائزہ
غلام محی الدین میر نے متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ عوامی مسائل کے حل کے لیے پیش قدمی اختیار کریں۔
پلوامہ: ایم ایل اے راجپورہ غلام محی الدین میر نے آج دیہی ترقیاتی محکمہ کے افسران کے ساتھ ایک اہم جائزہ میٹنگ منعقد کی، جس میں حلقہ انتخاب میں جاری ترقیاتی کاموں کی پیش رفت کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا اور نئی اسکیموں پر بھی غور وخوض کیا گیا۔
میٹنگ کے دوران ایم ایل اے نے سڑک رابطے، کمیونٹی اثاثوں کی تعمیر، ڈرینیج نظام اور دیگر ترقیاتی منصوبوں پر عمل درآمد کے حوالے سے تفصیلی فیڈبیک حاصل کیا۔ انہوں نے تمام کاموں کی بروقت تکمیل پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ترقیاتی منصوبے عوامی مفاد میں تیزی اور شفافیت کے ساتھ مکمل ہونے چاہئیں۔
غلام محی الدین میر نے متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ عوامی مسائل کے حل کے لیے پیش قدمی اختیار کریں اور کمتر توجہ پانے والے علاقوں کے لیے نتیجہ خیز اور جامع منصوبہ بندی تیار کریں۔ انہوں نے کہا کہ راجپورہ حلقہ میں بنیادی سہولیات کی بہتری اور دیہی ترقی کے فروغ کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔
افسران نے اس موقع پر ایم ایل اے کو بھرپور تعاون کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ وہ علاقائی ترقی کے لیے پوری تن دہی کے ساتھ کام جاری رکھیں گے۔