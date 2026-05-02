ETV Bharat / jammu-and-kashmir
تعلیمی شعبے کو مزید مضبوط اور مستحکم بنانے کی جانب ایک اہم قدم پیش رفت، رکن اسمبلی راجپورہ غلام محی الدین میر
غلام محی الدین میر نے کہا کہ یہ اقدام علاقے میں تعلیم کے بنیادی ڈھانچے کو مضبوط بنانے کے وسیع منصوبے کا حصہ ہے۔
Published : May 2, 2026 at 5:20 PM IST
پلوامہ: (سید عادل مشتاق) تعلیمی شعبے کو مزید مضبوط اور مستحکم بنانے کی جانب ایک اہم قدم پیش رفت کے طور پر نیشنل کانفرنس کے سینئر رہنما اور رکن اسمبلی راجپورہ غلام محی الدین میر نے آج جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کے گورنمنٹ ہائی اسکول متریگام میں اضافی جماعتی کمروں کی تعمیر کا سنگِ بنیاد رکھا۔
یہ اسکول اس وقت صرف چھ کمروں پر مشتمل ہے جس کے باعث طلبہ کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر جگہ کی شدید قلت کا سامنا تھا۔ چھ نئے کلاس رومز کی تعمیر سے نہ صرف بھیڑ بھاڑ میں کمی آئے گی بلکہ طلبہ کے لیے بہتر تعلیمی ماحول بھی پیدا ہوگا جو بچوں کو تعلیم حاصل کرنے میں اور آسانی فراہم کر سکتا ہے۔
میڈیا سے بات کرتے ہوئے غلام محی الدین میر نے کہا کہ یہ اقدام علاقے میں تعلیم کے بنیادی ڈھانچے کو مضبوط بنانے کے وسیع منصوبے کا حصہ ہے۔ انہوں نے جدید تعلیمی سہولیات کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اسکولوں میں کمپیوٹر لیب اور جدید تعلیمی وسائل فراہم کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے تاکہ طلبہ بدلتے ہوئے دور کے تقاضوں کا مقابلہ کر سکیں۔
انہوں نے مزید بتایا کہ تعمیراتی کام کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے اور منصوبہ رواں سال کے اندر مکمل کر لیا جائے گا، جبکہ اگلے مرحلے میں اسکول کی مزید توسیع کا بھی منصوبہ ہے۔
تقریب میں مقامی معززین، تعلیمی حکام، اساتذہ اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور اس اقدام کو علاقے میں تعلیم کے فروغ کی جانب ایک مثبت پیش رفت قرار دیا۔