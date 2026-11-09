ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ایم ایل اے راجپورہ غلام محی الدین میر کی آر اینڈ بی اور پی ایم جی ایس وائی محکموں کے افسران کے ساتھ جائزہ میٹنگ
جنوبی کشمیرکے ضلع پلوامہ میں سڑکوں کی تعمیر، پلوں اور دیگر بنیادی ڈھانچے سے متعلق متعدد ترقیاتی منصوبوں پر کام جاری ہے۔
Published : November 9, 2026 at 2:49 PM IST
پلوامہ (سید عادل مشتاق): وادی کشمیر میں موسمِ سرما کی آمد کے پیشِ نظر حکام کی جانب سے برف باری شروع ہونے سے قبل جاری ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کو یقینی بنانے کے لیے کوششیں تیز کر دی گئی ہیں۔ جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں سڑکوں کی تعمیر، پلوں اور دیگر بنیادی ڈھانچے سے متعلق متعدد ترقیاتی منصوبوں پر کام جاری ہے، جن کا مقصد عوام کو بہتر سہولیات فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ آمدورفت کے مسائل کو کم کرنا ہے۔
اسی سلسلے میں راجپورہ اسمبلی حلقے میں جاری ترقیاتی کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے ایم ایل اے راجپورہ غلام محی الدین میر نے ضلع ہیڈکوارٹر پلوامہ کے سرکٹ ہاؤس میں محکمہ روڈز اینڈ بلڈنگز اور پردھان منتری گرام سڑک یوجنا کے افسران کے ساتھ ایک جائزہ میٹنگ کی صدارت کی۔
میٹنگ کا بنیادی مقصد جاری ترقیاتی منصوبوں کی رفتار میں تیزی لانا اور برف باری شروع ہونے سے قبل ان کی جلد تکمیل کو یقینی بنانا تھا، کیونکہ راجپورہ اسمبلی حلقے کے کئی دور دراز علاقے موسمِ سرما کے دوران طویل عرصے تک برف کی موٹی چادر میں ڈھکے رہتے ہیں، جس کے باعث سڑک رابطے متاثر ہونے کے ساتھ تعمیراتی سرگرمیاں بھی رک جاتی ہیں۔
اس موقع پر آر اینڈ بی اور پی ایم جی ایس وائی محکموں کے افسران نے ایم ایل اے کو حلقے کے مختلف علاقوں میں جاری ترقیاتی منصوبوں کی موجودہ صورتحال سے آگاہ کیا اور کاموں کی رفتار میں حائل رکاوٹوں اور درپیش چیلنجز کے بارے میں بھی تفصیلی جانکاری فراہم کی۔
میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایم ایل اے راجپورہ غلام محی الدین میر نے کہا کہ دونوں تعمیراتی ایجنسیوں کے تحت شروع کیے گئے تقریباً 80 فیصد ترقیاتی کام مکمل ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب باقی ماندہ کاموں کی تکمیل اور تمام ترقیاتی منصوبوں کو مکمل کرنے پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے تاکہ عوامی شکایات کا ازالہ ہو، لوگوں کی مشکلات کم ہوں اور ایک ترقی یافتہ پلوامہ کے خواب کو حقیقت میں بدلا جا سکے۔
مزید پڑھیں: جموں و کشمیر میں موسم کی صورتحال: منگل سے بارش اور برفباری کا امکان، بارہ نومبر کو شدید بارش متوقع
انہوں نے مزید کہا کہ حکومت کی اولین ترجیح جموں و کشمیر کی مجموعی ترقی ہے اور اس مقصد کے حصول کے لیے پورے مرکز کے زیر انتظام علاقے میں مسلسل کوششیں جاری ہیں۔