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ادھم پور انکاؤنٹر: بی جے پی رکن اسمبلی آر ایس پٹھانیا کا رد عمل، پاکستان پر لگایا نشانہ
بی جے پی ایم ایل اے آر ایس پٹھانیا نے سکیورٹی فورسز کی کامیابی پر انہیں مبارکباد دی۔
Published : September 17, 2026 at 12:34 PM IST
ادھم پور: جموں و کشمیر کے ادھم پور ایسٹ حلقے سے رکنِ اسمبلی آر ایس پٹھانیا نے ضلع ادھم پور کے علاقے مجلتہ میں جاری انسدادِ دہشت گردی آپریشن پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے سکیورٹی فورسز کی کامیابی کی ستائش کی۔
انہوں نے میڈیا اہلکاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ''ہمارے اسمبلی حلقے میں آج صبح سویرے سکیورٹی فورسز کو اہم کامیابی ملی ہے۔'' انہوں نے پاکستان کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ پڑوسی ملک دہشت گردی کی آڑ میں بار بار ہمارے خطے پر اپنی کالی نظر ڈالتا ہے۔
اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ 'سرکاری تصدیق کے مطابق ہماری پولیس اور ہماری سکیورٹی فورسز نے دو دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے، جبکہ تیسرے دہشت گرد کی تاحال تصدیق نہیں ہوئی ہے، تاہم اسے بھی جلد ہی مار گرایا جائے گا۔' پٹھانیا نے مزید کہا کہ ہماری پولیس، سکیورٹی فورسز اور تحقیقاتی ایجنسیوں نے شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بغیر کسی نقصان کے یہ کامیابی حاصل کی۔
واضح رہے کہ مشتبہ نقل و حرکت کی خفیہ اطلاع ملنے پر گزشتہ رات مجلتہ کے جنگلاتی علاقے میں تلاشی مہم شروع کی گئی تھی۔ آج صبح عسکریت پسندوں نے سکیورٹی فورسز کے محاصرے کو توڑنے کی کوشش کی جس کے بعد انکاؤنٹر شروع ہو گیا۔ فائرنگ کے اس تبادلے میں سکیورٹی فورسز نے دو دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا، جبکہ ایک اور مشتبہ دہشت گرد کی تلاش کے لیے فورسز کا آپریشن اب بھی جاری ہے۔
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