ایم ایل اے حسنین مسعودی نے گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کاکاپورہ میں جدید سہولیات سے آراستہ سمارٹ کلاس روم کا افتتاح کیا
جموں وکشمیر کےضلع پلوامہ میں حسنین مسعودی نےگورنمنٹ گرلزہائی اسکول کاکہ پورہ میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والےطالبات میں اسناداور یادگاری تحائف پیش کیے۔
Published : April 27, 2026 at 4:51 PM IST
پلوامپ(سید عادل مشتاق): رکن اسمبلی پانپور ریٹائرڈ جسٹس حسنین مسعودی نے گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کاکہ پورہ میں جدید سہولیات سے آراستہ اسمارٹ کلاس روم کا افتتاح کیا، جو ڈیجیٹل تعلیم کے فروغ اور طلبہ کو جدید تعلیمی ٹیکنالوجی تک رسائی فراہم کرنے کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا جا رہا ہے۔یہ اسمارٹ کلاس روم جدید تعلیمی آلات اور ٹیکنالوجی سے لیس ہے جس کا مقصد تدریسی عمل میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کو شامل کرنا اور طالبات کو بہتر ڈیجیٹل تعلیمی مواقع فراہم کرنا ہے۔
اس موقع پر اسکول انتظامیہ کی جانب سے دسویں جماعت کے امتحانات میں نمایاں کارکردگی دکھانے والی طالبات کے اعزاز میں ایک تقریبِ تہنیت بھی منعقد کی گئی۔ نمایاں کامیابی حاصل کرنے والی طالبات کو تعریفی اسناد اور یادگاری تحائف پیش کیے گئے۔
تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایم ایل اے پامپور نے موجودہ دور میں ٹیکنالوجی پر مبنی تعلیم کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ پامپور حلقہ انتخاب کے 15 اسکولوں میں اسمارٹ کلاس روم قائم کرنے کے لیے پہلے ہی فنڈز مختص کیے جا چکے ہیں، تاکہ طلبہ کو جدید تعلیمی وسائل سے آراستہ کر کے مستقبل کے چیلنجز کے لیے تیار کیا جا سکے۔
انہوں نے کہا کہ عمر عبداللہ کی قیادت میں حکومت تعلیمی ڈھانچے کو مضبوط بنانے اور طلبہ کو معیاری تعلیمی سہولیات فراہم کرنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے۔