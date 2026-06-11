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ایل اے پانپور حسنین مسعودی نے ایس ڈی ایچ پانپور میں جدید طبی سہولیات کا افتتاح کیا
اس موقعے پر حسنین مسعودی نے مختلف وفود سے بھی ملاقات کی اور ان کے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔
Published : June 11, 2026 at 3:43 PM IST
پلوامہ (سید عادل مشتاق): پانپور کے رکنِ اسمبلی ریٹائرڈ جسٹس حسنین مسعودی نے آج سب ڈسٹرکٹ ہسپتال (SDH) پامپور میں 63 لاکھ روپے مالیت کی جدید طبی سہولیات کا افتتاح کیا۔ ان سہولیات کا مقصد صحت عامہ کے نظام کو مزید مضبوط بنانا اور عوام کو ان کے گھروں کے قریب معیاری طبی خدمات فراہم کرنا ہے۔
افتتاحی تقریب میں چیف میڈیکل آفیسر پلوامہ ڈاکٹر تہمینہ جمیل، بلاک میڈیکل آفیسر پامپور ڈاکٹر یوسف الماجد اور محکمہ صحت کے دیگر افسران بھی موجود تھے۔
افتتاح کی گئی نئی سہولیات میں 30 لاکھ روپے کی لاگت سے حاصل کیا گیا لیپروسکوپک یونٹ، سات لاکھ روپے کی لاگت سے قائم کیا گیا۔ ورک اسٹیشن تھیٹر، 18 لاکھ روپے کی لاگت سے نصب سی آر ایم بمعہ آرتھو کیبل یونٹ اور آٹھ لاکھ روپے کی لاگت سے نصب بایو کیمسٹری اینالائزر شامل ہیں۔
اس موقعے پر جسٹس حسنین مسعودی نے مختلف عوامی وفود سے بھی ملاقات کی، جنہوں نے پامپور کے مختلف علاقوں سے متعلق مسائل اور مطالبات ان کے سامنے رکھے۔ رکنِ اسمبلی نے وفود کی شکایات اور تجاویز بغور سنیں اور یقین دلایا کہ ان کے جائز مطالبات کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔
تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جسٹس مسعودی نے کہا کہ جدید طبی انفراسٹرکچر کی فراہمی عوامی صحت کے نظام کو مضبوط بنانے کے لیے ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان سہولیات کی بدولت ہسپتال کی تشخیصی اور جراحی صلاحیتوں میں نمایاں اضافہ ہوگا اور مریضوں کو علاج و معالجے کے لیے دور دراز علاقوں کا رخ نہیں کرنا پڑے گا۔
انہوں نے مزید کہا کہ عوام کو ان کے گھروں کے قریب معیاری طبی سہولیات فراہم کرنا ان کی اولین ترجیحات میں شامل ہے اور اس مقصد کے حصول کے لیے مزید اقدامات بھی کیے جائیں گے۔
ہسپتال انتظامیہ اور طبی عملے نے صحت کے شعبے کے بنیادی ڈھانچے کو مضبوط بنانے کے لیے فراہم کی گئی معاونت پر جسٹس مسعودی کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان جدید طبی آلات اور سہولیات کی تنصیب سے مریضوں کی نگہداشت اور طبی خدمات کے معیار میں نمایاں بہتری آئے گی۔
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