ETV Bharat / jammu-and-kashmir
شیش ناگ جھیل کے قریب تعمیراتی کام کا آزاد ماہرین کی کمیٹی سے جائزہ لیا جائے: ایم ایل اے تاریگامی
شیش ناگ جھیل کے قریب تعمیراتی کام سے متعلق کشمیر میں بیانات، خدشات اور سوالات کا سلسلہ جاری ہے۔
Published : November 24, 2026 at 8:28 PM IST
سرینگر: بارڈر روڈز آرگنائزیشن (BRO) کی جانب سے شیش ناگ جھیل کے قریب امرناتھ یاترا کے راستے پر سڑک کی 'محدود توسیع' کو یاتریوں کی حفاظت کے لیے ضروری قرار دیے جانے کے ایک روز بعد، کشمیر میں کمیونسٹ رہنما ایم وائی تاریگامی نے سڑک کی تعمیر کے کام کا سائنسی بنیادوں پر جائزہ لینے کا مطالبہ کیا ہے۔
سرینگر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کولگام سے سی پی آئی ایم کے منتخب رکن اسمبلی ایم وائی تاریگامی نے کہا کہ بارڈر روڈز آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ کام صرف پہلے سے موجود راستوں تک محدود ہے اور نئے راستے تعمیر کیے جانے کے دعوے درست نہیں ہیں۔ ان کے مطابق، یاتریوں کی بھیڑ کم کرنے اور آمدورفت کو محفوظ بنانے کے لیے موجودہ راستوں کو چوڑا کیا جا رہا ہے، اس دوران ماحولیاتی تحفظ کے اصولوں پر عمل کیا جا رہا ہے، قدرتی آبی پناہ گاہوں کو محفوظ رکھا جا رہا ہے اور کھدائی سے نکلنے والے ملبے کو بھی محفوظ طریقے سے ٹھکانے لگایا جا رہا ہے۔
بھارتی مشینری پر سوال
تاریگامی نے سوال اٹھایا کہ اگر کام صرف پہلے سے موجود راستے کو چوڑا کرنے تک محدود ہے تو پھر بھاری مشینری اور زمین کھودنے والی بڑی مشینوں کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟
واضح رہے کہ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو سامنے آنے کے بعد اس معاملے پر کشمیر میں سیاسی، مذہبی و سماجی رہنماؤں کی جانب سے احتجاج اور تشویش کا اظہار کیا گیا۔ ویڈیو میں مبینہ طور پر ایک ایکسکیویٹر کو جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے پہلگام علاقے میں امرناتھ یاترا کے راستے پر شیش ناگ جھیل کے قریب کھدائی کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد BRO نے اپنے کام کی وضاحتی بیان جاری کیا تھا۔
تاریگامی نے دعویٰ کیا کہ اس کام کو مجوزہ کھنہ بل - بالتل ہائی وے، این ایچ 501 کے منصوبے سے الگ کرکے نہیں دیکھا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل ہائی ویز اینڈ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کارپوریشن (NHIDCL) کی جانب سے جنوری 2024 میں تیار کی گئی منصوبے کی ڈیزائن رپورٹ میں خانہ بل سے بالتل تک تقریباً 90 کلومیٹر سڑک کو دو یا چار لین میں تبدیل کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔
ان کے مطابق، اس منصوبے میں چندن واڑی سے بالتل تک امرناتھ یاترا کے روایتی راستے پر ایک نیا حصہ تعمیر کرنا بھی شامل ہے، جو پسو ٹاپ، زوجی بل، شیش ناگ اور پنچ ترنی سے ہوکر گزرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکام کو واضح کرنا چاہیے کہ اس وقت جاری کام کا مجوزہ سڑک کے نقشے سے کیا تعلق ہے۔
تاریگامی نے کہا کہ NHIDCL کی یہ رپورٹ 2025 میں پاڈر میں بادل پھٹنے کے واقعے اور نیپال میں 2026 کی قدرتی آفت سے پہلے تیار کی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ان دونوں واقعات سے اس طرح کے پہاڑی علاقوں میں تعمیراتی کام کے حوالے سے جو سبق ملے ہیں، انہیں بڑے پیمانے پر کام شروع کرنے سے پہلے مدنظر رکھنا ضروری ہے۔
تاریگامی کے مطابق، ہمالیہ نسبتاً نئے پہاڑ ہیں اور ان میں اب بھی تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ پہاڑی ڈھلوان کے نچلے حصے کو کاٹنے سے اسے قدرتی سہارا دینے والی زمین ختم ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں زمین کھسکنے کے واقعات پیش آ سکتے ہیں۔
تاریگامی کے خدشات
انہوں نے کہا کہ گلیشیئر سے بنی جھیل کے قریب کھدائی کرنے سے اس کے اردگرد موجود مٹی اور پتھروں کا توازن بگڑ سکتا ہے، پانی کے بہاؤ کا قدرتی راستہ تبدیل ہو سکتا ہے اور بڑی مقدار میں مٹی اور ریت جھیل میں جمع ہو سکتی ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ کسی علاقے میں گاڑیوں کے چلنے کے قابل سڑک تعمیر کرنے سے وہاں ٹریفک، تعمیراتی سرگرمیاں، کچرا اور گندا پانی بھی پہنچتا ہے، جبکہ ایسے مقامات میں ان چیزوں کو برداشت کرنے کی محدود گنجائش ہوتی ہے۔
تاریگامی نے کہا کہ اس راستے پر سڑکوں، سرنگوں، یاتریوں کے لیے سہولیات اور موجودہ راستوں کو چوڑا کرنے کے تمام کاموں کا ایک ساتھ جائزہ لیا جانا چاہیے، نہ کہ ہر منصوبے کو الگ الگ دیکھ کر فیصلہ کیا جائے۔
یاتریوں کی حفاظت
انہوں نے کہا کہ اس راستے پر ہونے والے کسی بھی کام میں سپریم کورٹ کی ان ہدایات کا خیال رکھنا ضروری ہے جو 2012 میں یاتریوں کی اموات کے بعد جاری کی گئی تھیں۔
ان کے مطابق، اس راستے کے کچھ حصے جنگلاتی زمین سے بھی گزرتے ہیں۔ حکومت کو عوام کے سامنے واضح کرنا چاہیے کہ آیا اس کام کے لیے جنگلاتی زمین کے استعمال کی اجازت حاصل کی گئی ہے یا نہیں، محکمہ جنگلات سے مشورہ کیا گیا ہے یا نہیں اور اگر کیا گیا ہے تو محکمے نے کیا رائے دی ہے۔
کشتواڑ، نیپال سانحہ کا حوالہ
گزشتہ سال کے صوبہ جموں کے کشتواڑ ضلع میں پڈر نامی علاقے میں چسوٹی کے مقام پر بادل پھٹنے کے واقعے کا حوالہ دیتے ہوئے تاریگامی نے کہا کہ اس حادثے میں مچیل ماتا یاترا کے 63 یاتریوں کی موت ہوئی تھی۔ انہوں نے نیپال میں گلیشیئر سے جڑی جھیل کے پھٹنے کے واقعے کا بھی ذکر کیا، جس میں 1400 افراد ہلاک ہوئے تھے۔
اس کے علاوہ انہوں نے 2013 کے کیدارناتھ سانحے اور 2023 میں سکم کی جنوبی لوناک جھیل سے متعلق آفت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ہمالیہ کے قدرتی ماحول کے ساتھ احتیاط کے بغیر چھیڑ چھاڑ کرنے کا نتیجہ سیلاب اور زمین کھسکنے کی صورت میں بھگتنا پڑ سکتا ہے۔
تاریگامی نے کہا، ’’ہم سڑکوں یا ترقیاتی کاموں کے خلاف نہیں ہیں، لیکن حکومت کو عوام کے سامنے تین سوالوں کے جواب دینے ہوں گے۔ کیا کسی آزاد ماہر ادارے نے یہ جائزہ لیا ہے کہ شیش ناگ کے آس پاس کی پہاڑی ڈھلوانیں اس طرح کی کھدائی برداشت کر سکتی ہیں؟ کیا ماحولیاتی اور جنگلاتی منظوری حاصل کی گئی ہے؟ اگر ایسا ہے تو انہیں عوام کے سامنے کیوں نہیں رکھا گیا؟‘‘
حکومت سے سوال
انہوں نے مزید کہا کہ حکومت کو یہ بھی واضح کرنا چاہیے کہ جاری کام کا شیش ناگ سے گزرنے والے این ایچ 501 کے مجوزہ نقشے سے کیا تعلق ہے؟ اس کے علاوہ کھدائی سے نکلنے والا ملبہ کہاں پھینکا جا رہا ہے اور ان مقامات کا انتخاب کس نے کیا ہے، یہ تفصیلات بھی عوام کے سامنے آنی چاہئیں۔
تاریگامی نے مطالبہ کیا کہ جب تک ان سوالات کے جواب سامنے نہیں آتے، جھیل کے قریب جاری کام روک دیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ہند اور جموں و کشمیر حکومت کو مشترکہ طور پر ماہرین کی ایک آزاد کمیٹی تشکیل دینی چاہیے، جس میں گلیشیئر، ارضیات اور آبی وسائل کے ماہرین کے علاوہ محکمہ جنگلات کے افسران اور آفات سے نمٹنے کے ماہرین شامل ہوں۔
ان کے مطابق، اس کمیٹی کو شیش ناگ کا دورہ کرکے جھیل اور اس کے آس پاس کے علاقے کا مطالعہ کرنا چاہیے، موقع پر جاری کام کا جائزہ لینا چاہیے اور اپنی رپورٹ عوام کے سامنے پیش کرنی چاہیے۔
تاریگامی نے کہا کہ ملک میں ایسے ادارے موجود ہیں جو کئی دہائیوں سے ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے پر تحقیق کر رہے ہیں اور ان کی رائے حاصل کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا: "اگر یہ ادارے اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جھیل اور اس کے آس پاس کی پہاڑی ڈھلوانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا تو کسی کو بھی اعتراض نہیں ہوگا۔"
یہ بھی پڑھیں: