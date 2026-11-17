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شگن پریہار کو عوام سے معافی مانگنی چاہیے، سکینہ ایتو
وزیرصحت و وزیر طبی تعلیم سکینہ ایتو نے کہا کہ شگن پریہار نے جو بیان دیا ہے اس سے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی۔
Published : November 17, 2026 at 3:24 PM IST
ترال(شبیر بٹ): جموں و کشمیر نیشنل کانفرنس کی سینیر لیڈر وکابینہ وزیر سکینہ مسعود ایتو نے بی جے پی کی رکن اسمبلی شگن پریہار کی جانب سے مساجد سے متعلق مبینہ بیان کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اسے غیر ذمہ دارانہ اور اشتعال انگیز قرار دیا ہے اور کہا ممبر موصوفہ کو بلا شرط عوام سے معافی مانگنی چاہئے سکینہ ایتو اسلامک یونیورسٹی میں ایک پروگرام کے حاشیے پر ذرائع ابلاغ کے ساتھ بات کر رہی تھی سکینہ مسعود ایتو نے کہا کشتواڑ میں پیش آیا واقعہ جو بیان ممبر اسمبلی شگن پریہار نے دیا ہے وہ شرمناک بھی ہے اور افسوسناک بھی ہے۔
انہیں فوری طور عوام سے معافی مانگنی چاہیے یہ بیان ضلع کشتواڑ میں دو اسپیشل پولیس آفیسرز (ایس پی اوز) کے قتل کے واقعے کے تناظر میں دیا ہے ، انہوں نے کہا کہ اس طرح کے بیانات مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو مجروح کرنے کے ساتھ ساتھ جموں و کشمیر کے پُرامن ماحول کو بھی متاثر کر سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر کسی کے پاس اس واقعے سے متعلق کوئی ثبوت موجود ہے تو اسے عوامی سطح پر الزامات عائد کرنے کے بجائے متعلقہ تحقیقاتی ایجنسیوں سے رجوع کرنا چاہیے، تاکہ کسی بھی قسم کی فرقہ وارانہ کشیدگی پیدا نہ ہو۔
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ان کا کہنا تھا کہ بی جے پی جموں و کشمیر کی دیرینہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی، بھائی چارے اور باہمی رواداری کی روایت کا تحفظ ضروری ہے اور کسی کو بھی سیاسی بیانات کے ذریعے مختلف مذہبی برادریوں کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔