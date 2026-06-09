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ایم ایل اے گریز کی پی او کے میں شہری ہلاکتوں کی مذمت، پاکستان پر سی پی ای سی کے ذریعے گلگت پر سمجھوتہ کرنے کا الزام
انہوں نے کہاکہ "گلگت تاریخی طور پر گریز کا حصہ ہے۔'' انہوں نے ادھر کے لوگوں کو "ایک لکیر سے جدا ہوئے بھائی" قرار دیا۔
Published : June 9, 2026 at 7:04 PM IST
بانڈی پورہ/گریز: (اعجاز نازکی) گریز کے ایم ایل اے نذیر احمد گریزی نے منگل کو پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر (پی او کے) میں حالیہ شہری ہلاکتوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ واقعہ لائن آف کنٹرول (ایل او سی) کے اُس پار رہنے والے لوگوں کو درپیش مشکلات کی عکاسی کرتا ہے۔
میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایم ایل اے نذیر احمد خان نے الزام لگایا کہ پاکستان 'چین پاکستان اقتصادی راہداری (CPEC)' کو گلگت بلتستان سے گزرنے کی اجازت دے کر خطے کے مفادات کو نقصان پہنچا رہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ ایل او سی کے دونوں جانب کے لوگ گہرے تاریخی، ثقافتی اور خاندانی رشتے میں شریک ہیں اور "ایک لکیر سے جدا ہوئے بھائی" ہیں۔ انہوں نے شہریوں کی جانوں کے ضیاع پر تشویش کا اظہار کیا اور خطے میں رہنے والے لوگوں کی فلاح و بہبود اور امنگوں پر توجہ دینے پر زور دیا۔
نیشنل کانفرنس کے رہنما نے کہا کہ گلگت بلتستان، جس سے سی پی ای سی کے اہم منصوبے گزرتے ہیں، سابقہ ریاست جموں و کشمیر کا حصہ ہے اور الزام لگایا کہ پاکستان نے اس راہداری منصوبے کے ذریعے خطے کا اسٹریٹجک کنٹرول مؤثر طریقے سے چین کے حوالے کر دیا ہے۔
شمالی کشمیر کی تزویراتی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے نذیر احمد خان نے کہا کہ گریز دفاعی اور سلامتی کے نقطہ نظر سے ایک اہم مقام پر واقع ہے اور بھارت کے سب سے اہم سرحدی علاقوں میں سے ایک ہے۔
اسی کے ساتھ انہوں نے مجوزہ بانڈی پورہ-گریز قومی شاہراہ کے بارے میں حالیہ اعلان کا خیرمقدم کرتے ہوئے دور دراز کے سرحدی ضلع میں بنیادی ڈھانچے کی ترقی کو ترجیح دینے کے لیے مرکزی وزیر نتن گڈکری کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ منصوبہ رابطے کو بہتر بنائے گا، مقامی معیشت کو مضبوط کرے گا اور بانڈی پورہ اور گریز دونوں میں سیاحت اور تجارت کے نئے مواقع پیدا کرے گا۔
رکن اسمبلی نے اس یقین کا بھی اظہار کیا کہ گریز ٹنل پراجیکٹ کے لیے تفصیلی پروجیکٹ رپورٹ (DPR) جلد پیش کر دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ سرنگ وادی کو ہر موسم میں رابطہ فراہم کرے گی اور امید ظاہر کی کہ یہ منصوبہ 2029 تک مکمل ہو جائے گا، جس سے خطے کی اقتصادی اور سٹریٹجک منظر نامے میں تبدیلی آئے گی۔
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