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ڈورو شاہ آباد میں ترقیاتی کاموں کا نیا دور: رکن اسمبلی جی اے میر نے دو اہم سڑک منصوبوں کا سنگِ بنیاد رکھا
رکن اسمبلی غلام احمد میر نے کہا، سڑکوں کی تعمیر سے عوام کی دیرینہ مانگ پوری ہوگی۔ زرعی اور باغبانی شعبے کو فروغ ملے گا۔
Published : November 12, 2026 at 3:18 PM IST
اننت ناگ، جموں وکشمیر (دین عمران): جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے حلقہ انتخاب ڈورو شاہ آباد میں بنیادی ڈھانچے کی ترقی کی جانب ایک اور اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ رکنِ اسمبلی ڈورو شاہ آباد غلام احمد میر (جی اے میر) نے مجموعی طور پر 5 کروڑ 32 لاکھ روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والی دو اہم رابطہ سڑکوں کے کام کا باضابطہ سنگِ بنیاد رکھا۔
ان منصوبوں کی تفصیلات، مقامی آبادی کے ردِعمل اور حلقے میں جاری دیگر ترقیاتی کاموں کا احوال درج ذیل ہے:
نئے سڑک منصوبوں کی تفصیلات
جن دو اہم سڑکوں کا سنگِ بنیاد رکھا گیا ہے، ان میں درج ذیل منصوبے شامل ہیں:
• بوژو سے بادشاہ میدان رابطہ سڑک۔
• ہلر سے ٹنگ پاوا تک تعمیر کی جانے والی سڑک۔
ان دونوں منصوبوں کو علاقے کے عوام کے لیے انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ ان کی تکمیل سے نہ صرف روزمرہ آمدورفت کا نظام بہتر ہوگا بلکہ مقامی سطح پر زرعی اور باغبانی سرگرمیوں کو بھی نئی رفتار ملے گی۔
دیرینہ عوامی مطالبے کی تکمیل اور کسانوں کو فائدہ
مقامی آبادی نے اس اقدام کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا کہ ان سڑکوں کی تعمیر ان کا ایک دیرینہ مطالبہ تھا۔ سڑکوں کی خستہ حالی کے باعث لوگوں کو آمدورفت میں شدید دشواریوں کا سامنا رہتا تھا، جس میں اب نمایاں کمی آئے گی۔ خاص طور پر کسانوں اور میوہ باغات سے وابستہ افراد کو اپنی زرعی پیداوار اور تازہ میوہ جات بروقت منڈیوں تک پہنچانے میں بڑی سہولت میسر آئے گی۔
ایم ایل اے جی اے میر کا بیان اور 100 کروڑ کے منصوبے
سنگِ بنیاد رکھنے کی تقریب کے موقع پر ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے رکنِ اسمبلی جی اے میر نے کہا کہ سڑکوں کا بہتر رابطہ کسی بھی علاقے کی مجموعی خوشحالی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بہتر رابطہ سڑکوں سے نہ صرف عوام کو سفری سہولیات میسر آتی ہیں بلکہ زراعت، باغبانی اور دیگر معاشی سرگرمیوں کو بھی فروغ حاصل ہوتا ہے۔
یکساں اور بلا امتیاز ترقی یقینی بنائی جائے گی
انہوں نے مزید انکشاف کیا کہ حلقہ انتخاب ڈورو شاہ آباد میں مختلف شعبوں کے تحت تقریباً 100 کروڑ روپے مالیت کے ترقیاتی منصوبوں پر کام تیزی سے جاری ہے۔ جی اے میر نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ حلقے کے تمام دیہی و شہری علاقوں میں یکساں اور بلا امتیاز ترقی کو یقینی بنانے کے لیے ان کی کوششیں آئندہ بھی جاری رہیں گی۔