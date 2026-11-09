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ممبر اسمبلی ڈورو غلام احمد میر نے سادی واڑہ اور منزموہ میں 3 کروڑ روپے کے ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کیا
میر نےکہا کہ عوامی ضروریات کو مدنظر رکھتےہوئے ڈورو اسمبلی حلقہ انتخاب میں تعمیر و ترقی کے عمل کو مسلسل آگے بڑھایا جا رہا ہے۔
Published : November 9, 2026 at 5:41 PM IST
ڈورو: (روف وانی) جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کی ڈورو اسمبلی حلقہ انتخاب میں ترقیاتی سرگرمیوں کو مزید فروغ دینے کے سلسلے میں ممبر اسمبلی ڈورو اور آل انڈیا کانگریس کمیٹی (اے آئی سی سی) کے جنرل سیکریٹری غلام احمد میر نے سادی واڑہ اور منزموہ علاقوں میں تقریباً 3 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کیے جانے والے دو اہم سڑکوں کے ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کیا۔
ان دونوں سڑکوں کی تعمیر مقامی آبادی کا ایک دیرینہ مطالبہ تھا، جسے پورا کیے جانے پر علاقے کے لوگوں میں خوشی اور اطمینان کی لہر دوڑ گئی ہے۔ مقامی باشندوں نے ان منصوبوں کے آغاز کو ایک اہم پیش رفت قرار دیتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ سڑکوں کی تعمیر سے انہیں آمدورفت کے دوران درپیش مشکلات سے نجات ملے گی اور روزمرہ زندگی میں نمایاں آسانی پیدا ہوگی۔
اس موقع پر غلام احمد میر نے کہا کہ عوامی ضروریات کو مدنظر رکھتے ہوئے ڈورو اسمبلی حلقہ انتخاب میں تعمیر و ترقی کے عمل کو مسلسل آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بنیادی ڈھانچے کو مضبوط بنانا اور دیہی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو بہتر سہولیات فراہم کرنا ان کی ترجیحات میں شامل ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ عوام کی دیرینہ ضروریات اور مطالبات کو ترجیحی بنیادوں پر پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ہر علاقے تک ترقی کے ثمرات پہنچ سکیں۔ ان منصوبوں کی تکمیل سے نہ صرف مقامی آبادی کو بہتر سفری سہولیات میسر آئیں گی بلکہ علاقے میں مجموعی ترقیاتی سرگرمیوں کو بھی فروغ ملے گا۔
قابلِ ذکر ہے کہ مذکورہ دونوں سڑکوں کی تعمیر کا ٹھیکہ قاضی گنڈ کی معروف تعمیراتی فرم میسرز پرے کنسٹرکشنز کو الاٹ کیا گیا ہے۔ ان منصوبوں پر تقریباً تین کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے۔
مقامی لوگوں نے ان دیرینہ مطالبات کو عملی جامہ پہنانے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ تعمیراتی کام معیاری طریقے سے اور مقررہ مدت کے اندر مکمل کیے جائیں گے، تاکہ عوام کو جلد از جلد ان منصوبوں کا فائدہ حاصل ہو سکے۔ ان منصوبوں کا افتتاح ڈورو حلقہ انتخاب میں بنیادی ڈھانچے کی بہتری اور عوامی ضروریات کی تکمیل کی جانب ایک اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔