ETV Bharat / jammu-and-kashmir
معراج ملک PSAکیس، وکلاء نے کیے دلائل مکمل، اگلی سماعت 27دسمبر کو
ہیبیس کارپس درخواست کے دوران ایم ایل اے ڈوڈہ معراج ملک کے وکلاء نے ہائی کورٹ میں اپنے دلائل مکمل کر لیے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : December 18, 2025 at 5:37 PM IST
جموں: پہاڑی ضلع ڈوڈہ سے منتخب رکن اسمبلی (ایم ایل اے) معراج ملک کی ہیبیس کارپس (Habeas Corpus ) درخواست پر جمعرات کو ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ میں سماعت ہوئی اور درخواست گزار کے وکلاء نے اپنے دلائل مکمل کیے۔
جسٹس محمد یوسف وانی کی عدالت میں سماعت کے کے دوران سینئر وکیل راہل پنت نے نصف گھنٹے سے زیادہ وقت لیکر اپنے دلائل مکمل کر لئے۔ ان کے دلائل گزشتہ سماعت یعنی 4 دسمبر کو مکمل نہیں ہو سکے اور آج کی تاریخ کے لیے طے کیے گئے تھے۔
راہل پنت کے بعد سینئر وکیل مظفر خان نے ملک کی حراست کے خلاف تفصیل سے اپنے دلائل پیش کیے اور عدالت کے سامنے اپنا موقف پیش کیا۔ سینئر وکیل شیخ شکیل احمد نے بھی ملک کے حق میں دلائل مکمل کیے جس کے بعد عدالت نے 27 دسمبر کو اگلی سماعت تک کے لیے کیس کو ملتوی کر دیا۔
ملک کی قانونی ٹیم کے رکن اور عام آدمی پارٹی (AAP) کے ترجمان ایڈووکیٹ اپو سنگھ سلاتھیا نے میڈیا کو بتایا کہ اگلی سماعت پر حکومت کو اپنے دلائل پیش کرنے کا وقت دیا جائے گا۔ تاہم ’’اس سے پہلے ہم عدالت کے سامنے ملک کی حراست کے حوالے سے کچھ فیصلے پیش کریں گے۔‘‘
ملک کی قانونی ٹیم کے ایک اور رکن ایڈووکیٹ ذوالقرنین چودھری نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ٹیم نے اپنے دلائل مکمل کر لیے ہیں اور اب حکومت کے وکلا کو اپنے دلائل پیش کرنے کا وقت ملے گا۔ چودھری کے مطابق: ’’ہمیں امید ہے کہ اگلی سماعت پر دلائل مکمل ہو جائیں گے اور اگر ضرورت پڑی تو ہم حکومت کے دلائل کا جواب بھی دیں گے۔‘‘
یاد رہے کہ معراج ملک کو 8 ستمبر کو پبلک سیفٹی ایکٹ (PSA) کے تحت ڈپٹی کمشنر ڈوڈہ نے حراست میں لینے کے احکامات صادر کیے تھے۔ اور وہ اس وقت ڈسٹرکٹ جیل کٹھوعہ میں قید ہے۔
اس بیچ ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ یکم جنوری سے 24 جنوری 2026 تک سرمائی تعطیلات کے لیے بند رہے گا۔ اور اگر اگلی سماعت میں دلائل مکمل نہیں ہوئے تو کیس مزید التواء کا شکار ہو جائے گا۔ ادھر، ملک کے حامی ہر سماعت پر اس امید سے گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور کہ نہیں جلد سے جلد رہا کیا جائے۔
یہ بھی پڑھیں: