ایم ایل اے ڈوڈہ معراج ملک کی پی ایس اے عرضی 20 نومبر کو سماعت کے لیے مقرر
جموں کشمیر عآپ کے واحد ایم ایل اے ڈوڈہ کو ضلع مجسٹریٹ نے 8 ستمبر کو پی ایس اے کے تحت جیل بھیج دیا تھا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 7, 2025 at 7:54 PM IST
جموں (عامر تانترے) : پہاڑی ضلع ڈوڈہ سے عام آدمی پارٹی (عآپ) کے واحد رکن اسمبلی معراج ملک کی پبلک سیفٹی ایکٹ (پی ایس اے) کے تحت گرفتاری کے خلاف دائر کی گئی عرضی کو 20 نومبر کو حتمی غور کے لیے مقرر کیا ہے۔ ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ نے یہ فیصلہ اس وقت سنایا جب جسٹس رجنیش اوسوال کی عدالت میں یہ کیس پیش ہوا۔
ایم ایل اے معراج ملک کے وکیل اور عام آدمی پارٹی کے ترجمان ایڈووکیٹ اپو سنگھ سلاتھیا کے مطابق سینئر ایڈووکیٹ راہل پنت، ایس ایس احمد، اپو سنگھ سلاتھیا، ایم طارق مغل اور ایم ذوالقرنین چودھری ملک کی نمائندگی کرتے ہوئے کورٹ میں پیش ہوئے اور عدالت میں موقف اختیار کیا کہ ’’حکومت نے اب تک جواب داخل نہیں کیا ہے، جس کے باعث ایک منتخب نمائندہ تاحال جیل میں ہے اور اس کے حلقے (ڈوڈہ، جہاں سے وہ الیکشن میں کامیاب ہوئے) کے لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔‘‘
حکومت کی جانب سے سینئر ایڈووکیٹ سنیل سیٹھی اور سینئر ایڈیشنل ایڈووکیٹ جنرل مونیکا کوہلی پیش ہوئے اور کہا کہ ’’جواب کل جمع کرایا گیا تھا لیکن حلف نامے میں تکنیکی خامی کے باعث وہ ریکارڈ پر نہیں آیا۔‘‘ انہوں نے اوپن کورٹ میں جواب کی کاپی درخواست گزار (ایم ایل اے معراج ملک) کے وکلاء کو فراہم کیں۔‘‘
ایڈووکیٹ سلاتھیا نے بتایا کہ عدالت نے رجسٹری کو ہدایت دی ہے کہ حکومت کا جواب ریکارڈ پر رکھا جائے اور اگلی سماعت پر متعلقہ ریکارڈ پیش کیا جائے۔
کیا ہے معاملہ
واضح رہے کہ ڈوڈہ کے ضلع مجسٹریٹ نے 8 ستمبر کو معراج ملک پر پی ایس اے عائد کرتے ہوئے انہیں گرفتار کرنے کا حکم جاری کیا تھا۔ ملک اس وقت ڈسٹرکٹ جیل کٹھوعہ میں ہے۔ وہیں جموں کشمیر اسمبلی کے حالیہ اجلاس (خزاں سیشن) سے قبل ملک نے عدالت سے سیشن میں شرکت کی اجازت مانگی تھی، مگر وہ درخواست بھی اب اسی کیس کے ساتھ منسلک ہے، اور آٹم سیشن اجلاس میں ملک حاضر نہ ہو سکے جبکہ راجیہ سبھا الیکشن کے لیے انہوں نے پوسٹل ووٹ کا استعمال کیا۔
حامیوں کو کو امید
معراج ملک عام آدمی پارٹی کے جموں کشمیر میں واحد ایم ایل اے ہے اور اب جیل سے ان کی رہائی کا فیصلہ ہائی کورٹ کے ہاتھ میں ہے۔ ادھر، ان کے حلقے (ڈوڈہ) میں حامیوں کو امید ہے کہ عدالت جلد پی ایس اے منسوخ کر کے ان کی رہائی کا حکم صادر کرے گی۔
