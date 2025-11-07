ETV Bharat / jammu-and-kashmir

ایم ایل اے ڈوڈہ معراج ملک کی پی ایس اے عرضی 20 نومبر کو سماعت کے لیے مقرر

جموں کشمیر عآپ کے واحد ایم ایل اے ڈوڈہ کو ضلع مجسٹریٹ نے 8 ستمبر کو پی ایس اے کے تحت جیل بھیج دیا تھا۔

معراج ملک
معراج ملک (فائل فوٹو)
author img

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : November 7, 2025 at 7:54 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

جموں (عامر تانترے) : پہاڑی ضلع ڈوڈہ سے عام آدمی پارٹی (عآپ) کے واحد رکن اسمبلی معراج ملک کی پبلک سیفٹی ایکٹ (پی ایس اے) کے تحت گرفتاری کے خلاف دائر کی گئی عرضی کو 20 نومبر کو حتمی غور کے لیے مقرر کیا ہے۔ ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ نے یہ فیصلہ اس وقت سنایا جب جسٹس رجنیش اوسوال کی عدالت میں یہ کیس پیش ہوا۔

ایم ایل اے معراج ملک کے وکیل اور عام آدمی پارٹی کے ترجمان ایڈووکیٹ اپو سنگھ سلاتھیا کے مطابق سینئر ایڈووکیٹ راہل پنت، ایس ایس احمد، اپو سنگھ سلاتھیا، ایم طارق مغل اور ایم ذوالقرنین چودھری ملک کی نمائندگی کرتے ہوئے کورٹ میں پیش ہوئے اور عدالت میں موقف اختیار کیا کہ ’’حکومت نے اب تک جواب داخل نہیں کیا ہے، جس کے باعث ایک منتخب نمائندہ تاحال جیل میں ہے اور اس کے حلقے (ڈوڈہ، جہاں سے وہ الیکشن میں کامیاب ہوئے) کے لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔‘‘

حکومت کی جانب سے سینئر ایڈووکیٹ سنیل سیٹھی اور سینئر ایڈیشنل ایڈووکیٹ جنرل مونیکا کوہلی پیش ہوئے اور کہا کہ ’’جواب کل جمع کرایا گیا تھا لیکن حلف نامے میں تکنیکی خامی کے باعث وہ ریکارڈ پر نہیں آیا۔‘‘ انہوں نے اوپن کورٹ میں جواب کی کاپی درخواست گزار (ایم ایل اے معراج ملک) کے وکلاء کو فراہم کیں۔‘‘

ایڈووکیٹ سلاتھیا نے بتایا کہ عدالت نے رجسٹری کو ہدایت دی ہے کہ حکومت کا جواب ریکارڈ پر رکھا جائے اور اگلی سماعت پر متعلقہ ریکارڈ پیش کیا جائے۔

کیا ہے معاملہ
واضح رہے کہ ڈوڈہ کے ضلع مجسٹریٹ نے 8 ستمبر کو معراج ملک پر پی ایس اے عائد کرتے ہوئے انہیں گرفتار کرنے کا حکم جاری کیا تھا۔ ملک اس وقت ڈسٹرکٹ جیل کٹھوعہ میں ہے۔ وہیں جموں کشمیر اسمبلی کے حالیہ اجلاس (خزاں سیشن) سے قبل ملک نے عدالت سے سیشن میں شرکت کی اجازت مانگی تھی، مگر وہ درخواست بھی اب اسی کیس کے ساتھ منسلک ہے، اور آٹم سیشن اجلاس میں ملک حاضر نہ ہو سکے جبکہ راجیہ سبھا الیکشن کے لیے انہوں نے پوسٹل ووٹ کا استعمال کیا۔

حامیوں کو کو امید
معراج ملک عام آدمی پارٹی کے جموں کشمیر میں واحد ایم ایل اے ہے اور اب جیل سے ان کی رہائی کا فیصلہ ہائی کورٹ کے ہاتھ میں ہے۔ ادھر، ان کے حلقے (ڈوڈہ) میں حامیوں کو امید ہے کہ عدالت جلد پی ایس اے منسوخ کر کے ان کی رہائی کا حکم صادر کرے گی۔

یہ بھی پڑھیں:

جموں کشمیر اسمبلی میں عآپ ایم ایل اے کی گرفتاری پر حکمران جماعت، غیر بھاجپا متحد

TAGGED:

MLA DODA MEHRAJ MALIK
MEHAJ MALIK PSA PLEA
JK HIGH COURT MLA PSA
معراج ملک عرضی
MLA MEHRAJ MALIK PSA CASE

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.