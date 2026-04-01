جموں کشمیر اسمبلی میں بڈھال پراسرار اموات کی گونج، سی بی آئی تحقیقات کا مطالبہ

جموں کشمیر اسمبلی میں بڈھال پراسرار اموات کی گونج، سی بی آئی تحقیقات کا مطالبہ
بڈھال میں 17افراد کی پراسرار موت پر ایم ایل اے نے سی بی آئی تحقیقات کیلئے مرکزی حکومت کو خط لکھا ہے۔
Published : April 1, 2026 at 11:30 AM IST
جموں (عامر تانترے) : بڈھال سے رکن اسمبلی جاوید اقبال چودھری نے راجوری ضلع کے بڈھال علاقے میں دسمبر 2024 سے جنوری 2025 کے درمیان 17 افراد کی پراسرار موت کی جانچ کے لیے سی بی آئی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ ایم ایل اے نے یہ معاملہ گزشتہ روز جموں و کشمیر اسمبلی کے 'زیرو آور' کے دوران اٹھایا۔
انہوں نے کہا: "یہ اموات اب تک ایک معمہ بنی ہوئی ہیں۔" حال ہی میں حکومت نے ان اموات کی وجہ سے متعلق تحریری جواب بھی دیا، لیکن اب بھی واضح نہیں کہ ان افراد کی موت کیسے واقع ہوئی اور اس بارے میں کیا اقدامات کیے گئے؟ حکومت کے مطابق "یہ اموات کسی بیکٹیریا یا وائرس کی وجہ سے نہیں بلکہ نیورو ٹاکسک (اعصابی زہریلے اثر) کے باعث ہوئیں۔
ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے ایم ایل اے بڈھال نے کہا کہ "لوگ اصل وجہ جاننا چاہتے ہیں، اس لیے ملک کی بڑی تحقیقاتی ایجنسی سے اس کی جانچ ضروری ہے۔" انہوں نے بتایا کہ انہوں نے وزارت داخلہ (ایم ایچ اے) کو خط لکھ کر سی بی آئی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔
کیا ہے اصل معاملہ؟
یہ معاملہ اس وقت خوف کا باعث بنا جب سرحدی ضلع راجوری کے بڈھال علاقے میں لوگ اچانک بیمار ہونے لگے اور یکے بعد دیگرے 17 افراد کی موت واقع ہو گئی۔ حکومت نے مختلف اداروں کے طبی ماہرین کو بھی طلب کیا، جن کی رپورٹ کے مطابق ان اموات کی وجہ نیورو ٹاکسک اثرات تھے۔
یہ بھی پڑھیں:
- راجوری: بڈھال میں ایک ہی خاندان کے 14 لوگوں کی پُراسرار موت، عوام میں دہشت، انتظامیہ وجہ معلوم کرنے میں ناکام
- راجوری پراسرار اموات: متوفی افراد کے نمونوں میں نیوروٹوکسن پائے گئے، مزید جانچ جاری
- مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے راجوری اموات کا پتہ لگانے کے لیے بین وزارتی ٹیم تشکیل دی
- راجوری میں پراسرار اموات، قرنطینہ سنٹر پر لوگوں کا احتجاج، رہائی کا مطالبہ
- راجوری: پراسرار بیماری کی بازگشت؟ 35افراد علیل، اسپتال میں داخل