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اننت ناگ میں پل کی تعمیر شروع، ایم ایل اے بجبہاڑہ نے رکھا سنگ بنیاد
ایم ایل اے ویری نے واگہامہ اننت ناگ میں 4.09 کروڑ کی لاگت سے نئے پل کی کا سنگِ بنیاد رکھا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 17, 2026 at 6:42 PM IST|
Updated : October 17, 2026 at 6:55 PM IST
اننت ناگ (میر اشفاق) : ضلع اننت ناگ کے واگہامہ علاقے میں درجنوں دیہات کو سرینگر-جموں قومی شاہراہ کے ساتھ جوڑنے والے ایک اہم پل کی تعمیر کا باقاعدہ آغاز ہوگیا ہے۔ حلقہ انتخاب بجبہاڑہ-سریگفوارہ کے ایم ایل اے ڈاکٹر بشیر احمد ویری نے پل کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر محکمہ تعمیرات عامہ (آر اینڈ بی) کے متعدد افسران بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔
واگہامہ میں اس نئے پل کی تعمیر علاقے کے لوگوں کی دیرینہ مانگ تھی، کیونکہ یہ پل نہ صرف درجنوں دیہات کے لیے آمدورفت کا ایک اہم ذریعہ ہے بلکہ سیاحتی مقام پہلگام جانے والے مسافروں کے لیے بھی اس راستے کی خاص اہمیت ہے۔ اس سڑک کو پہلگام جانے کے لیے بائی پاس روڈ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، جس کے باعث یہاں اکثر ٹریفک کا خاصا دباؤ رہتا ہے۔ اس کے علاوہ، ملحقہ علاقوں میں پھلوں کی صنعت سے وابستہ سرگرمیوں کے پیش نظر بھی اس راستے پر گاڑیوں کی آمدورفت میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے۔
مقامی سطح پر اس پل کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ نوے کی دہائی میں فوج نے سدبھاؤنا منصوبے کے تحت یہاں لوہے کا ایک پل تعمیر کیا تھا، جو کئی دہائیوں تک لوگوں کی آمدورفت کا ذریعہ بنا رہا۔ تاہم، وقت گزرنے کے ساتھ یہ پل زنگ آلود اور خستہ حال ہوچکا تھا، جس کے باعث اس پر سفر کرنا خطرے سے خالی نہیں تھا اور کسی بھی وقت حادثہ پیش آنے کا خدشہ رہتا تھا۔ علاقے کے لوگوں کی جانب سے نئے پل کی تعمیر کا مسلسل مطالبہ کیا جارہا تھا، تاکہ آمدورفت کو محفوظ اور آسان بنایا جاسکے۔
اب تقریباً 4 کروڑ 9 لاکھ روپے کی لاگت سے یہاں ٹو وے (Two-Way) پل تعمیر کیا جا رہا ہے۔ تعمیراتی کام شروع ہونے پر مقامی لوگوں نے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے حکومت، بالخصوص ایم ایل اے بشیر ویری کا شکریہ ادا کیا اور امید ظاہر کی کہ اس منصوبے کی تکمیل سے علاقے میں آمدورفت کے نظام کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔
اس موقع پر ایم ایل اے ویری نے کہا کہ واگہامہ کا یہ پل آمدورفت کے لحاظ سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور اس کی خستہ حالی کے باعث لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے اس معاملے کو حکومت کی نوٹس میں لایا، جس کے بعد پل کی تعمیر کے منصوبے کو منظوری حاصل ہوئی۔
مقررہ وقت سے قبل ہی تکمیل کی کوشش
ڈاکٹر ویری کے مطابق، نئے پل کی تعمیر پر چار کروڑ روپے سے زائد رقم خرچ کی جائے گی اور اس منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے دو سال کی مدت مقرر کی گئی ہے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ پل کی اہمیت کو مدنظر رکھتے ہوئے تعمیراتی کام میں تیزی لانے کی کوشش کی جائے گی، تاکہ مقررہ مدت سے قبل ہی اس منصوبے کو مکمل کرکے عوام کے لیے قابلِ استعمال بنایا جاسکے۔
انہوں نے مزید کہا کہ تعمیراتی کام کے دوران ملحقہ علاقوں کا رابطہ برقرار رکھنے کے لیے عارضی ڈائیورژن بنایا گیا ہے۔ اس راستے کی مناسب مرمت اور دیکھ بھال کو یقینی بنایا جائے گا، تاکہ پل کی تعمیر کے دوران لوگوں کو آمدورفت میں غیر ضروری مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
ایم ایل اے نے یہ بھی کہا کہ علاقے کے لوگوں کی آراء اور ضروریات کو مدنظر رکھتے ہوئے سڑک کو مزید کشادہ کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ بہتر رابطہ سڑکیں اور محفوظ پل نہ صرف عوام کی روزمرہ آمدورفت کو آسان بناتے ہیں بلکہ پھلوں کی تجارت، مقامی معیشت اور سیاحتی سرگرمیوں کے فروغ میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔
واگہامہ پل کی تعمیر کو علاقے میں بنیادی ڈھانچے کی بہتری کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا جا رہا ہے۔ مقامی لوگوں کو توقع ہے کہ نئے ٹو وے پل کی تکمیل سے نہ صرف پرانے پل سے وابستہ حفاظتی خدشات دور ہوں گے بلکہ درجنوں دیہات، سرینگر-جموں قومی شاہراہ اور پہلگام جانے والے راستے کے درمیان رابطہ بھی مزید بہتر ہوگا۔
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