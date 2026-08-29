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ایم ایل اے بشیر ویری پر انجینئر کو مبینہ طور پر زد و کوب کرنے کا الزام، انجینئرنگ عملہ نے فیلڈ ڈیوٹی سے دور رہنے کا اعلان کیا
انجینئروں نےکہا کہ مذکورہ واقعہ نے سب ڈویژن کے انجینئرنگ عملے میں شدید تشویش، ذہنی اضطراب اور عدم تحفظ کا احساس پیدا کر دیا ہے۔
Published : August 29, 2026 at 10:21 PM IST
اننت ناگ: (میر اشفاق) پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ (پی ڈبلیو ڈی) آر اینڈ بی سب ڈویژن بجبہاڑہ کے انجینئرنگ عملے نے ایک معاون انجینئر کے ساتھ مبینہ مارپیٹ کے واقعہ پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے احتجاج کے طور پر فیلڈ ڈیوٹی سے دور رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔
ایگزیکٹو انجینئر پی ڈبلیو ڈی آر اینڈ بی ڈویژن اننت ناگ کو تحریری طور پر پیش کی گئی ایک نمائندگی میں سب ڈویژن بجبہاڑہ کے انجینئروں نے الزام عائد کیا ہے کہ ایک معاون انجینئر کو بجبہاڑہ کے جی بی خلیل علاقہ میں اپنے سرکاری فرائض کی انجام دہی کے دوران بجبہاڑہ کے رکن اسمبلی نے مبینہ طور پر جسمانی طور پر زد و کوب کیا۔
انجینئروں نے کہا کہ مذکورہ واقعہ نے سب ڈویژن کے انجینئرنگ عملے میں شدید تشویش، ذہنی اضطراب اور عدم تحفظ کا احساس پیدا کر دیا ہے۔ ان کے مطابق سرکاری ذمہ داریاں انجام دے رہے کسی افسر کے ساتھ اس نوعیت کا واقعہ انتہائی افسوسناک اور ناقابل قبول ہے۔
نمائندگی میں کہا گیا ہے کہ واقعہ کے خلاف بطور احتجاج پی ڈبلیو ڈی آر اینڈ بی سب ڈویژن بجبہاڑہ کے انجینئروں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ میکڈمائزیشن اور دیگر فیلڈ ورک سے متعلق فرائض میں اس وقت تک حصہ نہیں لیں گے جب تک معاملے کا مناسب طور پر ازالہ نہیں کیا جاتا اور سرکاری فرائض انجام دینے والے افسروں کی حفاظت، عزت اور سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے مناسب اقدامات نہیں کیے جاتے۔
انجینئرنگ عملے نے ایگزیکٹو انجینئر سے معاملے کا سنجیدگی سے نوٹس لینے اور قواعد کے مطابق مناسب کارروائی کرنے کی اپیل کی ہے۔