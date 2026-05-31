ایم ایل اے بانہال سجاد شاہین نے بانہال اسپورٹس اسٹیڈیم میں بی پی ایل سیزن 11 کا افتتاح کیا
رکن اسمبلی نے اسی کے ساتھ 4.5 کروڑ کے اسپورٹس انفراسٹرکچر پروجیکٹوں کا بھی اعلان کیا۔
Published : May 31, 2026 at 7:12 PM IST
رامبن (نواز رونیال): ممبر اسمبلی بانہال سجاد شاہین نے آج اسپورٹس اسٹیڈیم بانہال میں بی پی ایل (BPL) سیزن-11 کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ یہ ٹورنامنٹ دانش فاروق میر اور محمد آصف وانی کی جانب سے منعقد کیا گیا، جس میں پورے خطے سے کرکٹ کے شائقین اور کھلاڑیوں نے بھرپور جوش و خروش کے ساتھ شرکت کی۔
اس موقعے پر خطاب کرتے ہوئے سجاد شاہین نے منتظمین کی کاوشوں کو سراہا اور کہا کہ انہوں نے نوجوان ٹیلنٹ کو اپنی صلاحیتوں کے اظہار اور کھیلوں کے فروغ کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم فراہم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کھیل نوجوانوں کی توانائی کو مثبت اور تعمیری سرگرمیوں کی جانب راغب کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور ایک صحت مند اور ترقی پسند معاشرے کی تشکیل میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔
اس موقعے پر رکنِ اسمبلی نے بانہال میں ایک جدید انڈور اسپورٹس اسٹیڈیم کی تعمیر کا اعلان کیا، جس پر تقریباً 3 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔ اس کے علاوہ موجودہ اسپورٹس اسٹیڈیم بانہال میں کھلاڑیوں کے لیے چینجنگ رومز اور تماشائیوں کے لیے بیٹھنے کی سہولیات کی تعمیر و توسیع کے لیے 1.5 کروڑ روپے مختص کرنے کا بھی اعلان کیا۔ انہوں نے بتایا کہ دونوں منصوبوں پر جلد کام شروع کیا جائے گا، جس سے حلقے میں کھیلوں کے بنیادی ڈھانچے کو مزید مضبوطی ملے گی۔
سجاد شاہین نے کھیلوں کے فروغ اور نوجوان کھلاڑیوں کو معیاری سہولیات کی فراہمی کے حوالے سے حکومت کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ جدید انفراسٹرکچر اور بہتر مواقع فراہم کرنا حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے تاکہ باصلاحیت کھلاڑی ضلعی، صوبائی اور قومی سطح پر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا سکیں۔
انہوں نے مزید اعلان کیا کہ نواں اسپورٹس اسٹیڈیم، سنگلدان اسپورٹس اسٹیڈیم اور گول انڈور اسپورٹس اسٹیڈیم کے مجوزہ منصوبوں پر بھی مستقبل قریب میں کام شروع کیا جائے گا، جس سے بانہال-گول خطے میں کھیلوں کی سرگرمیوں کو مزید فروغ حاصل ہوگا۔
سجاد شاہین نے جموں و کشمیر کے وزیرِ اعلیٰ عمر عبداللہ اور وزیر برائے خوراک، شہری رسد و امورِ صارفین، ٹرانسپورٹ و کھیل ستیش شرما کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ان کی مسلسل حمایت اور کھیلوں کے بنیادی ڈھانچے کی مضبوطی میں خصوصی دلچسپی نے ان منصوبوں کو عملی شکل دینے اور مقامی نوجوانوں کے لیے نئے مواقع پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔
نوجوانوں پر زور دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ کھیلوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، کیونکہ کھیلوں میں سرمایہ کاری دراصل معاشرے کے مستقبل میں سرمایہ کاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نوجوان ٹیلنٹ کی سرپرستی اور خطے میں کھیلوں کی ثقافت کے فروغ کے لیے پُرعزم ہے۔
اس موقعے پر منیر بھٹ، مختیار شیخ، منظور شیخ، راشد رشید، مہران وانی سمیت پارٹی کے متعدد عہدیداران اور مقامی رہنما بھی موجود تھے۔ تقریب کے اختتام پر رکنِ اسمبلی نے کھلاڑیوں اور منتظمین سے ملاقات کی، ان کی حوصلہ افزائی کی اور ٹورنامنٹ کے کامیاب انعقاد کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔
