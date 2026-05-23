رامبن: نیل ٹاپ سے ہنسراج ٹاپ تک دو روزہ ٹریکنگ فیسٹیول کا آغاز، ایم ایل اے سجاد شاہین نے دکھائی ہری جھنڈی
Published : May 23, 2026 at 7:30 PM IST
رامبن: (نواز رونیال) جموں و کشمیر نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر و رکن اسمبلی بانہال سجاد شاہین نے سنیچر کے روز محکمہ سیاحت، ضلع انتظامیہ رامبن اور کھاہ چیریٹیبل ٹرسٹ کے اشتراک سے منعقدہ دو روزہ ٹریکنگ فیسٹیول کو نیل ٹاپ سے ہنسراج ٹاپ تصیل پوگل پرستان کے لیے ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔
اس تقریب میں مقامی نوجوانوں، ٹریکرز، ایڈونچر کے شوقین افراد اور جموں و کشمیر کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے سیاحوں کی بڑی تعداد نے جوش و خروش کے ساتھ شرکت کی۔ اس فیسٹیول کا مقصد ایکو ٹورزم کو فروغ دینا اور نیل اسمبلی حلقہ بانہال سے متصل علاقوں میں موجود بے پناہ سیاحتی صلاحیت کو اجاگر کرنا تھا۔
اس موقعے پر خطاب کرتے ہوئے رکن اسمبلی سجاد شاہین نے کہا کہ بانہال-گول خطہ اپنی بے مثال قدرتی خوبصورتی، ثقافتی ورثے، وسیع سبزہ زاروں، جنگلات، ٹریکنگ روٹس اور غیر دریافت شدہ سیاحتی مقامات کی وجہ سے منفرد حیثیت رکھتا ہے، جنہیں جموں و کشمیر کے سیاحتی نقشے پر نمایاں مقام دلانے کی ضرورت ہے۔
انہوں نے اعلان کیا کہ چملواس–نیل سڑک کی اپ گریڈیشن، وسمارگ نیل میں نگرواں پارک کی تعمیر، اور علاقے میں ایک ٹورسٹ بنگلہ کے قیام کے منصوبوں پر کام کیا جائے گا تاکہ سیاحتی ڈھانچے کو مضبوط بنایا جا سکے اور سیاحوں کے لیے روکنے کی بہتر سہولیات فراہم کی جا سکیں۔
انہوں نے علان کیا کہ جلد ہی گول اور مہو-منگت میں ٹورزم میلے منعقد کیے جائیں گے تاکہ ان علاقوں کی قدرتی خوبصورتی، ثقافتی ورثے، مقامی روایات اور سیاحتی امکانات کو دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے اقدامات نہ صرف سیاحت کو فروغ دیں گے بلکہ مقامی نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع بھی پیدا کریں گے اور دیہی معیشت کو بھی مضبوط بنائیں گے۔
مجوزہ کٹرا–کُلگام بذریعہ نندیمارگ-گلاب گڑھ فور لین رابطہ منصوبے کا خیرمقدم کرتے ہوئے سجاد شاہین نے اسے جموں-سرینگر رابطے کو بہتر بنانے اور پہاڑی علاقوں میں سیاحت اور اقتصادی ترقی کے نئے امکانات پیدا کرنے کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس منصوبے سے سیاحتی سرکٹ کو بڑا فروغ ملے گا اور بانہال، گول، مہو-منگت اور ملحقہ علاقوں کے کئی غیر دریافت شدہ مقامات کو بیرونی دنیا سے جوڑنے میں مدد ملے گی۔
ممبر اسمبلی بانہال نے مزید کہا کہ مرکزی زیر اہتمام جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبدالا کی قیادت والی حکومت خطے کی متوازن ترقی اور لسانی و ثقافتی تنوع کو مساوی اہمیت دینے کے لیے پُرعزم ہے۔
انہوں نے کہا کہ کھاشا، پوگلی، سراجی، بھدرواہی اور دیگر مقامی زبانیں اور بولیاں یہاں کے لوگوں کی منفرد شناخت اور ثقافتی ورثے کی نمائندگی کرتی ہیں، جن کی حوصلہ افزائی، حفاظت اور فروغ بے حد ضروری ہے۔
اس موقعے پر ایک رنگا رنگ ثقافتی پروگرام بھی پیش کیا گیا جس میں روایتی لوک موسیقی اور ثقافتی مظاہرے شامل تھے، جو علاقے کی مہمان نوازی اور ثقافتی رنگا رنگی کی عکاسی کرتے تھے۔ شرکاء نے اس اقدام کو سراہتے ہوئے مطالبہ کیا کہ علاقے میں اس طرح کی سیاحتی اور ایڈونچر سرگرمیوں کا باقاعدگی سے انعقاد کیا جانا چاہیے۔
