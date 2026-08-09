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پی ڈی پی کی خیانت کی بھاری قیمت ادا کر رہے ہیں جموں و کشمیر کے عوام: رکن اسمبلی بانہال

نیشنل کانفرنس کی پالیسیوں پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے حاجی سجاد شاہین کی قیادت میں عوامی مسائل کے حل اور ترقیاتی اقدامات کو سراہا۔

MLA Banihal said that the people of Jammu and Kashmir are paying a heavy price for PDP 2014 Betrayal Urdu News
جموں و کشمیر کے عوام پی ڈی پی کی خیانت کی بھاری قیمت ادا کر رہے ہیں: رکن اسمبلی بانہال (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 9, 2026 at 5:02 PM IST

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رامبن، جموں و کشمیر (نواز رونیال): رامبن میں واقع گول کی سیاست میں ایک اہم سیاسی پیش رفت سامنے آئی ہے، جہاں پی ڈی پی سے وابستہ درجنوں کارکنان نے رکن اسمبلی گول بانہال حاجی سجاد شاہین کی موجودگی میں نیشنل کانفرنس میں شمولیت اختیار کرلی۔

پی ڈی پی کے اہم کارکنان بشیر احمد، یوتھ صدر پی ڈی پی بلاک سنگلدان، مشتاق احمد، ایس ٹی بلاک صدر، عطا محمد شاہ، سابق سرپنچ داڑم بلاک اور بیر سنگھ ساکن سنگلدان سمیت درجنوں افراد کی نیشنل کانفرنس میں شمولیت کو گول کی سیاست میں ایک اہم تبدیلی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔

پی ڈی پی کی خیانت کی بھاری قیمت ادا کر رہے ہیں جموں و کشمیر کے عوام: رکن اسمبلی بانہال (ETV Bharat)

نیشنل کانفرنس کے لیے گول میں مضبوط پیغام
نئے شامل ہونے والے کارکنان نے نیشنل کانفرنس کی قیادت اور پالیسیوں پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے حاجی سجاد شاہین کی قیادت میں عوامی مسائل کے حل اور ترقیاتی اقدامات کو سراہا۔ سیاسی مبصرین کے مطابق پی ڈی پی کے کارکنان کی یہ شمولیت نیشنل کانفرنس کے لیے گول میں تنظیمی طور پر ایک مضبوط پیغام ہے۔

پی ڈی پی کے لیے سیاسی طور پر ایک بڑا دھچکا

دوسری جانب جب کہ سمجھا جا رہا ہے کہ پی ڈی پی کے لیے یہ سیاسی طور پر ایک بڑا دھچکا ہو سکتا ہے۔ نیشنل کانفرنس نے اس موقع پر کہا کہ پارٹی عوامی خدمت، ترقی اور عوامی مسائل کے حل کے ایجنڈے کے ساتھ گول میں اپنی سیاسی اور زمینی موجودگی مزید مضبوط کرے گی۔

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TAGGED:

MLA BANIHAL PDP CRITICISM
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