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پی ڈی پی کی خیانت کی بھاری قیمت ادا کر رہے ہیں جموں و کشمیر کے عوام: رکن اسمبلی بانہال
نیشنل کانفرنس کی پالیسیوں پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے حاجی سجاد شاہین کی قیادت میں عوامی مسائل کے حل اور ترقیاتی اقدامات کو سراہا۔
Published : August 9, 2026 at 5:02 PM IST
رامبن، جموں و کشمیر (نواز رونیال): رامبن میں واقع گول کی سیاست میں ایک اہم سیاسی پیش رفت سامنے آئی ہے، جہاں پی ڈی پی سے وابستہ درجنوں کارکنان نے رکن اسمبلی گول بانہال حاجی سجاد شاہین کی موجودگی میں نیشنل کانفرنس میں شمولیت اختیار کرلی۔
پی ڈی پی کے اہم کارکنان بشیر احمد، یوتھ صدر پی ڈی پی بلاک سنگلدان، مشتاق احمد، ایس ٹی بلاک صدر، عطا محمد شاہ، سابق سرپنچ داڑم بلاک اور بیر سنگھ ساکن سنگلدان سمیت درجنوں افراد کی نیشنل کانفرنس میں شمولیت کو گول کی سیاست میں ایک اہم تبدیلی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔
نیشنل کانفرنس کے لیے گول میں مضبوط پیغام
نئے شامل ہونے والے کارکنان نے نیشنل کانفرنس کی قیادت اور پالیسیوں پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے حاجی سجاد شاہین کی قیادت میں عوامی مسائل کے حل اور ترقیاتی اقدامات کو سراہا۔ سیاسی مبصرین کے مطابق پی ڈی پی کے کارکنان کی یہ شمولیت نیشنل کانفرنس کے لیے گول میں تنظیمی طور پر ایک مضبوط پیغام ہے۔
پی ڈی پی کے لیے سیاسی طور پر ایک بڑا دھچکا
دوسری جانب جب کہ سمجھا جا رہا ہے کہ پی ڈی پی کے لیے یہ سیاسی طور پر ایک بڑا دھچکا ہو سکتا ہے۔ نیشنل کانفرنس نے اس موقع پر کہا کہ پارٹی عوامی خدمت، ترقی اور عوامی مسائل کے حل کے ایجنڈے کے ساتھ گول میں اپنی سیاسی اور زمینی موجودگی مزید مضبوط کرے گی۔