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ایم ایل اے ارجن سنگھ راجو نے تقریباً 25 لاکھ 18 ہزار روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والی لنک روڈ کا سنگ بنیاد رکھا
اس سڑک کی تعمیر سے رہائشی علاقے میں رابطہ بہتر ہونے کے ساتھ ساتھ مقامی لوگوں کی آمدورفت میں بھی سہولت متوقع ہے۔
Published : September 18, 2026 at 10:11 PM IST
رامبن: (نواز رونیال) جموں و کشمیر کے رکن اسمبلی رامبن ایڈووکیٹ ارجن سنگھ راجو نے جمعرات کو گول روڈ کو پرنوٹ-بی کے نائیک محلہ سے جوڑنے والی ایک کلومیٹر طویل رابطہ سڑک کا سنگِ بنیاد رکھا۔حکام کے مطابق، پبلک ورکس (روڈز اینڈ بلڈنگز) محکمہ کی جانب سے تعمیر کی جانے والی اس سڑک پر تقریباً 25 لاکھ روپے لاگت آئے گی۔
اس سڑک کی تعمیر سے رہائشی علاقے میں رابطہ بہتر ہونے کے ساتھ ساتھ مقامی لوگوں کی آمدورفت میں بھی سہولت متوقع ہے۔ سنگِ بنیاد رکھنے کی تقریب کے موقع پر پی ڈبلیو ڈی (آر اینڈ بی) کے افسران، مقامی نمائندگان اور معزز شہری موجود تھے، جنہوں نے رکن اسمبلی کا پرتپاک استقبال کیا۔
اس موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ارجن سنگھ راجو نے کہا کہ یہ سڑک پرنوٹ کے لوگوں کا ایک دیرینہ مطالبہ تھا اور منصوبے پر کام شروع ہونے پر انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا۔انہوں نے کہا کہ سڑک کی تعمیر سے علاقے میں رابطہ بہتر ہوگا اور مقامی لوگوں کے روزمرہ سفر میں آسانی پیدا ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ بہتر رسائی سے خصوصاً اسکول جانے والے بچوں اور علاقے میں باقاعدگی سے سفر کرنے والے دیگر افراد کو فائدہ پہنچے گا۔
رکن اسمبلی نے کہا کہ بنیادی سڑکوں کے بنیادی ڈھانچے کی ترقی علاقے کے لوگوں کے لیے رابطہ بہتر بنانے اور ضروری خدمات تک رسائی کو آسان بنانے کے لیے ناگزیر ہے۔مقامی باشندوں نے سڑک کی تعمیر کا کام شروع ہونے کا خیرمقدم کرتے ہوئے رکن اسمبلی اور متعلقہ محکمہ کا دیرینہ مطالبہ پورا کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ تعمیراتی کام مقررہ مدت کے اندر مکمل کیا جائے گا تاکہ سڑک کو جلد از جلد عوامی استعمال کے لیے کھولا جا سکے-