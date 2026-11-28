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وقف بورڈ ایک مذہبی ادارہ ہے، سیاسی مفادات حاصل کرنے کا پلیٹ فارم نہیں: آغا منتظر مہدی
رکن اسمبلی آغا منتظر مہدی نے ذرائع ابلاغ سے بات کرتے ہوئے کانگریس لیڈر پیرزادہ محمد سید کے انتقال پر اظہار تعزیت بھی کیا۔
Published : November 28, 2026 at 4:46 PM IST
اننت ناگ: (فیاض لولو) وقف بورڈ کے اجلاس میں وندے ماترم گانے کے تنازع پر رد عمل دیتے ہوئے بڈگام سے رکن اسمبلی آغا منتظر مہدی نے کہا کہ وقف بورڈ ایک خالصتاً مذہبی ادارہ ہے، جس کا بنیادی مقصد مذہبی امور کی انجام دہی اور مذہبی املاک کا تحفظ ہے، نہ کہ اسے سیاسی مفادات حاصل کرنے یا سیاسی مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال کیا جائے۔ انہوں نے بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) پر الزام عائد کیا کہ وہ مذہبی پلیٹ فارموں کو اپنے سیاسی مفادات کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جس سے معاشرے میں مذہبی اور سیاسی کشیدگی کو ہوا مل سکتی ہے۔
منتظر مہدی نے اننت ناگ میں ذرائع ابلاغ سے بات کرتے ہوئے کانگریس کے مرحوم سیاسی لیڈر پیرزادہ محمد سید کے انتقال پر اظہار تعزیت کرنے کے ساتھ ساتھ وندے ماترم تنازع اور حد بندی بل پر بھی اظہار خیال کیا۔ انہوں نے کہا کہ مذہبی رہنماؤں کو نشانہ بنانا بی جے پی کی ایک سیاسی سازش ہے، جسے کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ مذہبی شخصیات اور علمائے دین کو متنازع معاملات کے نام پر ہراساں کرنا انتہائی افسوس ناک اور قابلِ مذمت عمل ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ مندر اور وندے ماترم جیسے حساس معاملات کو بنیاد بنا کر یہاں کے علمائے کرام کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ان کے خلاف ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے اس طرزِ عمل کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ مذہبی رہنماؤں کو اپنے مذہبی نظریات اور مؤقف کے اظہار کا حق حاصل ہے، اور کسی کو بھی اس بنیاد پر انہیں ہراساں کرنے یا ان کے خلاف مہم چلانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔
ایم ایل اے آغا منتظر مہدی نے کہا کہ مذہبی معاملات کو سیاسی رنگ دینا نہ صرف افسوس ناک ہے بلکہ اس سے سماجی ہم آہنگی اور باہمی رواداری کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ علمائے دین اور مذہبی شخصیات کو سیاسی مفادات کی بھینٹ چڑھانے کی کوششوں کی بھرپور مخالفت کی جائے گی۔
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پارلیمنٹ میں حد بندی (ڈیلیمیٹیشن) کے معاملے کو دوبارہ اٹھائے جانے سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس معاملے کو سیاسی طور پر استعمال کر کے یہاں کی سیاسی دانش، توازن اور عوامی مفادات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ایسے حساس معاملات پر سیاسی فائدہ اٹھانے کے بجائے سنجیدگی اور ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جانا چاہیے۔
انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر کے عوام پہلے ہی مختلف سیاسی اور سماجی چیلنجز سے گزر رہے ہیں، ایسے میں مذہبی معاملات کو سیاسی تنازعات میں تبدیل کرنا کسی بھی صورت مناسب نہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام مذہبی شخصیات، علمائے کرام اور اداروں کا احترام کیا جائے اور کسی بھی مسئلے کو سیاسی مفادات کے بجائے باہمی احترام، رواداری اور جمہوری اقدار کے تحت حل کیا جائے۔
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آغا منتظر مہدی نے ایک مرتبہ پھر بی جے پی کی جانب سے مذہبی پلیٹ فارموں کے مبینہ سیاسی استعمال اور وندے ماترم تنازع کے نام پر علمائے دین کو نشانہ بنانے کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ایسے اقدامات کو کسی بھی صورت قبول نہیں کیا جائے گا۔
ان باتوں کا اظہار آغا منتظر مہدی نے آج اننت ناگ کے دمحال علاقے میں پیرزادہ محمد سعید کی رہائش گاہ پر اہلِ خانہ سے تعزیت کے بعد ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔
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