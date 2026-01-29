ETV Bharat / jammu-and-kashmir
برفباری کے بعد بجلی، سڑک اور دیگر سہولیات کی بحالی کا کام جاری: رکن اسمبلی سجاد شاہین
میڈیا سے بات کرتے ہوئے سجاد شاہین نے کہا کہ جن علاقوں میں ابھی تک بجلی نہیں آئی ہے وہاں بحالی کا کام جاری ہے۔
Published : January 29, 2026 at 9:38 AM IST
Updated : January 29, 2026 at 10:30 AM IST
رامبن (نواز رونیال): نیشنل کانفرنس کے سینیئر لیڈر و ممبر اسمبلی بانہال سجاد شاہین نے آج ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے حالیہ برف باری سے پیدا شدہ صورت حال اور درپیش مشکلات پر بات کی۔ اس دوران حاجی سجاد شاہین نے محکمہ پی ایم جی ایس وائی اور محکمہ دیہی ترقی کے علاوہ محکمہ بجلی کی سرہانہ کی جنہوں نے فورا سڑکوں پر برف ہٹانے کا کام جاری رکھا تاکہ لوگوں کو اس برف باری کے دوران مشکلات سے نجات مل سکے۔
انہوں نے میڈیا سے مزید بات کرتے ہوئے کہا کہ جن علاقوں میں ابھی تک بجلی نہیں آئی نہیں ہے برف باری کے باعث شدید نقصان پہنچا ہے وہاں ریسٹوریشن کا کام جاری ہے۔ انہوں نے کہا ضلع رامبن کا بانہال علاقہ کافی برفانی ہے جن میں علاقہ مہو۔ منگت نیل۔ گول۔ رامسو اور بانہال کے کئی ایسے علاقے ہیں جہاں جم کر برف باری ہوئی جس سے لوگوں کو طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا ہے۔
لیکن سرکار اور انتظامیہ متحرک ہے تاکہ عوام کو مشکلات سے نجات دلائی جائے ۔پریس کانفرنس کے دوران کانگرس سے متعلق پوچھے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے حاجی سجاد شاہین نے کہا کہ بانہال میں کانگرس پارٹی بو کھلاہٹ کی شکار ہے انہوں نے کہا اگرچہ یہاں ایک نمائندہ 12 سال ممبر اسمبلی اور وزیر کے عہدے پر رہا لیکن بانہال میں اج بھی ترقی کا نام و نشان نہیں ہے۔
انہوں نے کہا اگرچہ بانہال برفانی علاقہ ہے تو یہاں ایک میکینیکل سب ڈویژن کا ہونا لازمی تھا انہوں نے کہا کہ ممبر اسمبلی کی کوششیں جاری ہے کہ اس برفانی علاقے کے لیے سنو کٹر مشین لائی جائے تاکہ برف باری کے دوران لوگوں کو مشکلات سے نجات مل سکے