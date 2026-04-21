مشن گرین کشمیر، رضاکاروں کی آبی ذخائر کے تحفظ کی پہل

مشن گرین کشمیر، رضاکاروں کی آبی ذخائر کے تحفظ کی پہل
ضلع پلوامہ کے کاکاپورہ علاقے میں سرگرم رضاکار "سوچھ بھارت مشن" کے تحت عوامی بیداری میں سرگرم عمل۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : April 21, 2026 at 2:33 PM IST
پلوامہ (سید عادل مشتاق) : جنوبی کشمیر کے پلوامہ ضلع میں "سوچھ بھارت مشن"کے تحت تحصیل کاکہ پورہ میں مقامی رضاکار دریائے جہلم سمیت دیگر آبی ذخائر کے تحفظ کے لیے صفائی مہم چلا رہے ہیں۔ رضاکار لوگوں میں بیداری پیدا کر رہے ہیں تاکہ ان قدرتی خزانوں خاص کر جہلم کو محفوظ رکھا جا سکے اور ماحولیاتی توازن بھی برقرار رہے۔
وادی کشمیر میں موجود آبی ذخائر نہ صرف پینے کے پانی کا اہم ذریعہ ہیں بلکہ زراعت اور دیگر ضروریات کے لیے بھی ان کا وسیع پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ان ہی اہم آبی ذخائر میں دریائے جہلم بھی شامل ہے، جو اس وقت سکڑتا جا رہا ہے اور اس کے کناروں پر جمع کچرے کے ڈھیر پانی کو آلودہ کر رہے ہیں، جس کے باعث دریا کی خوبصورتی اور ماحولیاتی اہمیت متاثر ہو رہی ہے۔
تحصیل کاکہ پورہ میں رضاکار دریائے جہلم کے تحفظ کے لیے صفائی مہم چلا رہے ہیں اور عوام میں بیداری پیدا کر رہے ہیں تاکہ اس قدرتی خزانے کو محفوظ رکھا جا سکے اور ماحولیات کا توازن برقرار رہے۔
وادی کشمیر میں گزشتہ چند برسوں کے دوران نمایاں موسمی اور ماحولیاتی تبدیلیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ خشک ہوتے آبی ذخائر، خشک سرما اور شدید گرمی نے عوام خاص کر ماحولیاتی ماہرین میں تشویش کی لہر پیدا کر دی ہے۔ ان حالات کے پیش نظر حکومت، متعلقہ محکمے اور رضاکار تنظیمیں عوام میں بیداری پیدا کرنے کے لیے سرگرم عمل ہیں تاکہ قدرتی وسائل کا تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک محفوظ اور صحت مند ماحول فراہم ہو۔
حکومت ہند کی جانب سے شروع کیے گئے "سوچھ بھارت مشن" کا بنیادی مقصد ملک کو صاف، سرسبز اور صحت مند بنانا ہے۔ اس مشن کے تحت مختلف پروگراموں اور بیداری مہمات کا انعقاد کیا جا رہا ہے تاکہ زمینی سطح پر اس کے مقاصد کو مؤثر طریقے سے حاصل کیا جا سکے۔
اسی سلسلے میں وادی بھر میں بھی کئی افراد "گرین کشمیر مشن" کے تحت رضاکارانہ خدمات انجام دیتے ہوئے قدرتی توازن برقرار رکھنے اور ماحولیات کے تحفظ کے لیے کام کر رہے ہیں۔
جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں بھی کئی افراد قدرتی وسائل خاص کر آبی ذخائر کے تحفظ اور ماحولیاتی توازن کو برقرار رکھنے کے لیے سرگرم ہیں اور ماحولیات کے تحفظ کے لیے مختلف سطحوں پر کام کر رہے ہیں۔
