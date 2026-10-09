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ٹریکنگ کے دوران لاپتہ ہوئے کشمیری نوجوانوں کا سراغ مل گیا
سرینگر سے تعلق رکھنے والے دو نوجوان گاندربل ضلع کے رائل جنگلات میں ٹریکنگ کے دوران راستہ بھٹک گئے تھے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 9, 2026 at 4:03 PM IST
گاندربل: وسطی کشمیر کے ضلع گاندربل کے رائل گنڈ جنگلاتی علاقے میں ٹریکنگ کے دوران 'لاپتہ' ہوئے دونوں نوجوانوں کو تلاش کر لیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق دونوں نوجوان بحفاظت ہیں اور خود ہی راستہ تلاش کرکے رائل گاؤں پہنچنے میں کامیاب ہوگئے۔
حکام نے نوجوانوں کی شناخت 19 سالہ عزیر کرمانی ولد گوہر سعید ساکنہ پرے پورہ، سرینگر اور 19 سالہ مینام اعجاز ولد اعجاز احمد شیخ ساکنہ ملہ باغ، سرینگر کے طور پر کی ہے۔ حکام کے مطابق ٹریکنگ کے دوران راستہ بھٹک جانے کے بعد دونوں نوجوانوں نے خود ہی رائل گاؤں کا راستہ تلاش کیا۔ اس دوران گنڈ پولیس اسٹیشن کے ایس ایچ او بھی موقع پر پہنچ گئے اور دونوں نوجوانوں کو پولیس اسٹیشن گنڈ لے آئے۔
اس سے قبل راستہ بھٹکنے کے بعد دونوں نوجوانوں نے ایمرجنسی ہیلپ لائن 112 پر فون کرکے مدد طلب کی تھی۔ اطلاع ملنے کے بعد ایس ڈی آر ایف یونٹ گنڈ، پولیس اسٹیشن گنڈ اور ڈائل 112 کی ٹیموں نے مشترکہ طور پر تلاشی کارروائی شروع کی تھی۔
حکام نے بتایا کہ تلاشی کارروائی کے دوران نوجوانوں کے موبائل فون بند ہوگئے تھے، جس کے باعث ان کی تلاش میں مشکلات پیش آئیں۔ تاہم دونوں نوجوانوں کے بحفاظت ملنے کے بعد تلاشی کارروائی ختم ہوگئی۔
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