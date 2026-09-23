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دہلی میں ملا ہیرانگر کے رکن اسمبلی وجے شرما کا لاپتہ بیٹا آدتیہ کمار
آدتیہ کے اپنی بڑی بہن کے گھر ملنے کے بعد اب ان کے خاندان نے بڑی راحت کی سانس لی ہے۔
Published : September 23, 2026 at 10:25 AM IST
جموں (محمد اشرف گنائی): کٹھوعہ کے ہیرانگر اسمبلی حلقے سے بی جے پی کے رکن اسمبلی وجے شرما کے لاپتہ بیٹے، آدتیہ کمار کو دہلی سے تلاش کر لیا گیا ہے۔ آدتیہ کے اپنی بڑی بہن کے گھر ملنے کے بعد اب ان کے خاندان نے بڑی راحت کی سانس لی ہے۔ تاہم، وہ دہلی کیسے پہنچا اور اس دوران کہاں رہا، اس بارے میں مزید تفصیلات پولیس کی تحقیقات کے بعد ہی سامنے آنے کی توقع ہے۔
معلومات کے مطابق، آدتیہ کمار منگل کی شام گھر سے بیڈمنٹن کھیلنے کے لیے نکلا تھا، لیکن دیر شام تک واپس نہیں پہنچا۔ جس کے بعد اہل خانہ نے اس کی تلاش شروع کی اور پولیس کو اطلاع دی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی جموں و کشمیر، پنجاب اور دہلی پولیس کی متعدد ٹیمیں تلاش میں مصروف ہوگئیں۔ پولیس نے کٹھوعہ اور آس پاس کے علاقوں میں مختلف مقامات پر تلاش کے ساتھ ساتھ بس اڈوں، ریلوے اسٹیشنوں اور دیگر اہم مقامات کے سی سی ٹی وی کیمروں کی ریکارڈنگ بھی کھنگالیں۔
🚨 #NewsAlert | According to sources, the son of Hiranagar BJP MLA Vijay Sharma, who was reported missing from Kathua district, has been traced to his elder sister’s residence in New Delhi pic.twitter.com/P0MsdrOKW9— United News of India (@uniindianews) September 23, 2026
بس کے ڈرائیور اور کنڈکٹر سے معلومات
ابتدائی تلاش کے دوران آدتیہ کے ممکنہ سفر کے راستے کا بھی پتہ لگایا گیا۔ ذرائع کے مطابق، اسے منگل کی شام ہیرانگر سے جموں کی جانب جانے والی ایک بس میں سوار ہوتے ہوئے دیکھا گیا تھا، جس کے بعد پولیس نے بس کے ڈرائیور اور کنڈکٹر سے بھی معلومات حاصل کیں۔
کسی بھی قسم کا دہشت گردی کا زاویہ مسترد
آدتیہ کے والد اور کٹھوعہ کے رکن اسمبلی وجے شرما اس وقت سری نگر میں جاری جموں و کشمیر اسمبلی کے اجلاس میں موجود تھے۔ بیٹے کے لاپتہ ہونے کی اطلاع ملتے ہی انہوں نے پولیس کو مطلع کیا اور اجلاس چھوڑ کر کٹھوعہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ وجے شرما نے منگل کو ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے بتایا تھا کہ انہیں گھر سے فون پر بیٹے کے لاپتہ ہونے کی اطلاع ملی، جس کے بعد پولیس نے فوری طور پر کارروائی شروع کردی۔ انہوں نے لوگوں سے آدتیہ کی بحفاظت واپسی کے لیے دعا کی اپیل بھی کی تھی۔ تاہم، رکن اسمبلی نے ابتدائی معلومات کی بنیاد پر اس واقعے میں کسی بھی قسم کے دہشت گردی کے زاویے کو مسترد کیا تھا۔