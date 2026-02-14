ETV Bharat / jammu-and-kashmir
بائیس برس بعد لاپتہ شخص سرینگر میں بازیاب، بیٹا خود باپ بن چکا ہے
مدھیہ پردیش سے لاپتہ شہری کو کپوارہ پولیس، ڈی ایل ایس اے اور ایمہانس سرینگر کی مشترکہ کوششوں سے اہل خانہ سے ملایا گیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : February 14, 2026 at 12:12 PM IST
Updated : February 14, 2026 at 12:46 PM IST
سرینگر (پرویز الدین) : ریاست مدھیہ پردیش کے رہنے والے لاپتہ شہری دنیش (نام تبدیل) اپنے اہل خانہ کے ساتھ تقریبا 22 برس بعد سرینگر میں مل رہا ہے اور ان کا یہ ملن نہ صرف دنیش بلکہ اس کے اہل خانہ کے لیے کسی خواب سے کم نہیں ہے۔ کیونکہ دنیش اپنی شادی کے چند برس بعد ہی ایم پی کے ضلع راج گڑھ کے بومیرا گاؤں سے لاپتہ ہوا تھا۔ لاپتہ ہونے کے وقت دنیش کا فرزند محض دو برس کا تھا تاہم آج پچیس برس کی عمر میں وہ خود صاحب اولاد ہے اور بچی کا والد ہے۔
درزی کا کام کرنے والا دنیش دو دہائی قبل اپنے آبائی گاؤں بومیرا سے لاپتہ ہوا تھا۔ برسوں تک تلاش کرنے کے باوجود جب دنیش کا کوئی سراغ نہ ملا تو ان کے اہل خانہ نے مزید تلاش کا سلسلہ بند کر دیا۔ تاہم دنیش کے رشتہ داروں کو دو دہائیوں سے بھی زائد عرصہ کے بعد جب سرینگر سے یہ اطلاع ملی کہ ان کے گھر کا فرد بہ صحت و سلامت ہے اور وہ انسٹی ٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ اینڈ نیور سائنز (ایمہانس) سرینگر میں زیر علاج ہے۔ دنیش کے گھر والوں نے وقت ضائع کئے بغیر مدھیہ پردیش سے سرینگر میں پہنچنے میں دیر نہیں لگائی۔
جموں و کشمیر پولیس، ڈسٹرکٹ لیگل سروسز اتھارٹی، کپوارہ، اور ایمہانس انتظامیہ کے تعاون اور تال میل سے دہائیوں بعد دنیش کی گھر واپسی ممکن ہو پائی ہے۔ اور تمام قانونی لوازمات کو پورا کر کے مزکورہ شخص کو گاؤں کے سرپنچ کی موجودگی میں برادر نسبتی اور دیگر رشتہ داروں کو سونپ کر آبائی ریاست مدھیہ پردیش روانہ کیا گیا۔
ماضی کو یاد کرتے ہوئے دنیش نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا: ’’میں گھر سے نکلنے کے بعد پہلے جودھ پور اور اس کے بعد کئی برسوں تک کشمیر کے سرینگر اور کپوارہ اضلاع میں رہا اور کپوارہ پولیس اسٹیشن سے ایک برس تک کھانا ملتا رہا۔‘‘ انہوں نے مزید کہا: ’’آج مجھے بے حد خوشی ہے کہ دہائیوں بعد اپنے اہل خانہ خاص کر بیٹے اور پوتی سے ملنے جا رہا ہوں۔‘‘
دنیش کے برادر نسبتی نے اپنے بہنوی کو دیکھ کر بے حد خوشی کا اظہار کیا اور اپنے جذبات یوں بیان کیے: ’’ہم اس کو کئی برس تک بڑے شہروں میں تلاش کرتے رہے لیکن اس کا پتہ کہیں بھی نہیں ملا۔ پھر ہم نے تھک ہار کر امید ہی چھوڑ دی تھی۔‘‘ انہوں نے مزید کہا کہ ’’میرے بہنوی اس وقت گھر سے لاپتہ ہوئے تھے جب ان کے بیٹے کی عمر 2 برس کی تھی۔ آج وہ 25 برس کا ہے اور ایک بیٹی کا باپ بھی بن چکا ہے۔ ان کی زوجہ یعنی میری بہن اور بانجھا فی الوقت میرے ہی گھر میں رہائش پذیر ہیں۔ جب اس کی بازیابی کی خبر ہم تک پہنچی ہماری خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ پہلے تو میں خود یقین نہیں کر پایا۔ بعد میں جب فوٹو دیکھا اور فون پر بات کی تو پھر یقینی ہوا کہ واقعی یہ خبر سچ اور پختہ ہے۔‘‘
دراصل دنیش کی ذہنی صحت خراب ہونے کی وجہ سے وہ کئی برسوں سے ملک کے مختلف مقامات میں رہا اور آخر کار کشمیر پہنچ گیا۔ یہاں بھی یہ مختلف مقامات پر آوارہ گھومتا پھرتا رہا اور بیشتر برس سرینگر کے علاوہ شمالی کشمیر کے کپوارہ ضلع میں اِدھر اُدھر گزارتا رہا اور اس کو پولیس اسٹیشن کپوارہ کے اردگرد گرد ہی زیادہ تر دیکھا جاتا تھا اور اس طرح کئی مہینوں تک اسے تھانے سے دو وقت کی روٹی بھی فراہم ہوتی رہی۔
ایس ایچ او کپوارہ نے انسانی دوستی اور ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دنیش کے علاج و معالجہ اور ان کے گھر والوں سے ملانے کی خاطر ڈسٹرکٹ لیگل سروسز اٹھاتی کپوارہ کو اعتماد میں لیا۔ بعد میں قانونی لوازماف کے تحت 10 ستمبر 2025 کو انسٹی ٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ اینڈ نیورو سائنز ( ایمہانس) سرینگر منتقل کیا گیا، جہاں ان کی باضابطہ تشخیض عمل میں لاکر کر علاج شروع کیا گیا۔ دو ماہ کے علاج کے بعد دنیش کی طبیعت میں مثبت پیش رفت ہوئی اس دوران اسے اپنے گھروں والوں سے ملانے کی پہل بالآخر کامیاب ہوئی۔
ڈسٹرکٹ لیگل سروسز اٹھاتی (ڈی ایل ایس اے) کپوارہ کے اسسٹنٹ لیگل ایڈ ڈیفنس کونسل کے مطابق: ’’دو ماہ قبل ہمیں ایس ایچ او کپوارہ کی جانب سے یہ اطلاع موصول ہوئی کہ ایک گمنام شخص کپوارہ کے بازاروں میں آوارہ گھومتا رہتا ہے۔ جس کی نہ کوئی رہنے کی جگہ ہے اور نہ ہی کھانے پینے کا کوئی بندوبست اور معاملے کو قانون کے اعتبار سے دیکھا جائے۔ جس کے بعد ڈی ایل ایس اے کپوارہ نے معاملے کا سنجیدہ نوٹس لیا اور دنیش کو قانون کے مطابق تحفظ دلانے کی پہل کا آغاز کرکے پہلے اس کی صحت پر توجہ مرکوز کی گئی۔
ماہر نفسیات ڈاکٹر ماریہ ظہور کہتی ہیں: ’’جب اس کو ہمارے پاس لایا گیا اس وقت اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی اور یہ خود سے ہی آہستہ آہستہ بڈبڈا رہا تھا اور کسی بات کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ علاج شروع کرنے کے لیے اس کی تکلیف کی تاریخ کے بارے میں ہمیں کچھ بھی علمیت نہیں تھی صرف یہ جانکاری تھی کہ یہ کپوارہ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ کافی وقت سے آوارہ گھومتا رہتا ہے۔‘‘
انہوں نے مزید کہا کہ ’’ابتدائی طور پھر ہم نے سائیکوٹک ایلنس کی بنیاد پر ان کا علاج شروع کیا اور روزانہ اس کا باضابطہ چیک اپ بھی ہوتا رہا۔ ایک ماہ کے بعد مثبت نتائج سامنے آئے اور اس کی ذہنی اور جسمانی صحت بھی بہتر ہونے لگی اور مریض نارمل باتیں بھی کرنے لگا۔ اس نے اپنا نام، بیٹے کا نام اور گھر کا پتہ بھی بتایا جس کی بنا پر ہمیں مدھیہ پردیش میں ان کے گھر والوں کو ڈھونڈ نکالنے میں آسانی ہوئی۔‘‘ انہوں نے کہا کہ دنیش تیزی سے صحت یاب ہو رہا ہے اور اس کی ذہنی تکلیف 70 فیصد تک ٹھیک ہو چکی ہے۔
اسپتال کے سائیکیٹرک سوشل ورکر سجاد الرحمان بٹ کہتے ہیں کہ ’’گزشتہ برس دسمبر میں مریض کو ڈسٹرکٹ لیگل سروسز اٹھاتی اور پولیس اسٹیشن کپوارہ کی ہدایت میں اسپتال میں داخل کیا گیا اور زیر علاج رہنے کے دوران ہم نے اس کے اپنوں سے ملانے کی خاطر کام بھی شروع کرتے ہوئے مدھیہ پردیش پولیس سے رابطہ قائم کیا۔‘‘
اگرچہ دنیش کے نام پر کوئی گمشدہ رپورٹ درج نہیں تھی تاہم پولیس نے گاؤں کے سرپنچ سے رابطہ قائم کرکے دنیش کے گھر والوں کو ڈھونڈنے میں کامیابی حاصل کی اور خوشی قسمتی سے اہل خانہ نے انہیں پہنچانے میں دیر نہیں کی اور تصدیق کی کہ یہ واقعی 22 برس سے گھر سے لاپتہ ہے۔
ماہرین کہتے ہیں کہ ایسے مریض متواتر چیک اپ ، ادویات، وقت وقت پر ڈاکٹر کے صلاح و مشورے اور اپنوں کے اپنانے سے ایک عام انسان کی طرح بہتر زندگی بسر کر سکتے ہیں۔
