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مکہ مکرمہ میں لاپتہ کشمیری عازم عمرہ کا سراغ ملنے کا دعویٰ، اہلِ خانہ کی محفوظ واپسی کے لیے حکومت سے مداخلت کی اپیل
اہلِ خانہ نے مرکزی حکومت سے اپیل کی کہ وہ سفارتی سطح پر مداخلت کرکے ان کی تلاش اور بحفاظت وطن واپسی کو یقینی بنائیں۔
Published : October 24, 2026 at 4:04 PM IST
اننت ناگ، جموں وکشمیر (اشفاق احمد میر): جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے ڈورو علاقے سے تعلق رکھنے والے 76 سالہ معمر عازمِ عمرہ محمد اکبر بھٹ، جو تقریباً 18 ماہ قبل سعودی عرب کے مقدس شہر مکہ مکرمہ سے لاپتہ ہو گئے تھے، کے زندہ ہونے کی اطلاع موصول ہونے کے بعد اہلِ خانہ میں ایک بار پھر امید کی کرن جاگ اٹھی ہے۔ اہلِ خانہ نے جموں و کشمیر انتظامیہ اور مرکزی حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ سفارتی سطح پر مداخلت کر کے ان کی تلاش اور بحفاظت وطن واپسی کو یقینی بنائیں۔
تفصیلات کے مطابق، نتھی پورہ (ڈورو، اننت ناگ) کے رہائشی محمد اکبر بھٹ ولد غلام قادر بھٹ، 9 اپریل 2025 کو عمرہ کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب روانہ ہوئے تھے، جہاں مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد وہ پُراسرار طور پر لاپتہ ہو گئے۔ اہلِ خانہ نے انہیں تلاش کرنے کے لیے مختلف متعلقہ اداروں اور ٹریول ایجنسیوں سے رابطہ کیا، تاہم تقریباً ڈیڑھ سال تک ان کے بارے میں کوئی ٹھوس سراغ نہیں مل سکا۔ اہلِ خانہ کا کہنا ہے کہ گزشتہ 18 ماہ ان کے لیے شدید ذہنی اذیت اور پریشانی کا باعث رہے اور مسلسل ناکامی کے باعث وہ شدید مایوسی کا شکار ہو چکے تھے۔
محمد اکبر بھٹ کو زندہ حالت میں دیکھا گیا
اس معاملے میں ایک اہم پیش رفت اس وقت سامنے آئی جب ضلع اننت ناگ کے ہی کوکرناگ علاقے سے تعلق رکھنے والے ایک عازمِ عمرہ نے رواں سال ستمبر میں مکہ مکرمہ کے دورے کے دوران مبینہ طور پر محمد اکبر بھٹ کو زندہ حالت میں دیکھا اور پہچان لیا۔ اس اطلاع کے بعد اہلِ خانہ میں ان کے زندہ ہونے کی نئی امید پیدا ہوئی ہے۔ تاہم، جب ای ٹی وی بھارت نے مذکورہ عازمِ عمرہ سے رابطہ کیا تو انہوں نے اس حوالے سے مزید تفصیلات بتانے سے گریز کیا۔
ایک سال کے دوران لاپتہ بزرگ کی تلاش کی ہر ممکن کوشش
دوسری جانب، اننت ناگ میں قائم 'دیدارِ کعبہ ٹریول ایجنسی' کے ڈائریکٹر ہلال احمد نے اس معاملے پر وضاحت پیش کرتے ہوئے کہا کہ محمد اکبر بھٹ نے ان کی ایجنسی کے ذریعے سفر نہیں کیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ محمد اکبر بھٹ اور ان کی اہلیہ نے ڈورو کی ہی 'ورلڈ وائز ٹریول ایجنسی' کے ذریعے سفر کا انتظام کیا تھا، جسے مظفر احمد نامی شخص چلاتے ہیں اور وہ خود بھی عازمین کے اس گروپ کے ہمراہ سعودی عرب گئے تھے۔ ہلال احمد نے واضح کیا کہ انسانی ہمدردی کے ناطے دیدارِ کعبہ ٹریول ایجنسی نے گزشتہ ایک سال کے دوران لاپتہ بزرگ کی تلاش کے لیے ہر ممکن کوشش کی، حتیٰ کہ سعودی عرب کے مردہ خانوں میں بھی معلومات حاصل کی گئیں، لیکن کوئی سراغ نہیں ملا۔
سعودی عرب متعلقہ حکام کے پاس گمشدگی کی باقاعدہ رپورٹ
انہوں نے مزید بتایا کہ اس سلسلے میں سعودی عرب کے متعلقہ حکام کے پاس گمشدگی کی باقاعدہ رپورٹ اور 2 نومبر 2025 کو ایف آئی آر نمبر 5865524 درج کرائی گئی تھی۔ اس کے علاوہ سعودی عرب میں بھارتی سفارت خانے اور نئی دہلی میں سعودی سفارت خانے کو بھی مطلع کیا گیا تھا۔ کشمیر واپسی پر اننت ناگ کے ایس ایس پی دفتر میں رپورٹ درج کرانے کے ساتھ ساتھ ضلع ترقیاتی کمشنر (ڈی ڈی سی) اننت ناگ کے نوٹس میں بھی یہ معاملہ لایا گیا، جس کے بعد باضابطہ طور پر کیس فائل تیار کی گئی۔
سفارتی سطح پر سعودی عرب کے حکام کے ساتھ اٹھائیں
دستیاب ریکارڈ کے مطابق لاپتہ عازمِ عمرہ کے پاسپورٹ کا نمبر C8586437 ہے۔ اہلِ خانہ نے جموں و کشمیر گریوینس سیل سے بھی رجوع کر رکھا ہے۔ محمد اکبر بھٹ کے زندہ ہونے کی نئی اطلاع کے بعد اہلِ خانہ نے جموں و کشمیر انتظامیہ اور حکومتِ ہند سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس معاملے کو سفارتی سطح پر سعودی عرب کے حکام کے ساتھ اٹھائیں تاکہ ان کے موجودہ مقام کا پتہ لگا کر انہیں بحفاظت وطن واپس لایا جا سکے۔