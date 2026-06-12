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مرزا محمد افضل بیگ کی 44 ویں برسی پرمنعقدہ تقریب کے دوران بیگ کی سیاسی خدمات کو اجاگر کیا گیا
جموں وکشمیر کے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے مقبول رہنما ڈاکٹر محبوب بیگ کی برسی پر ان کی سیاسی جدوجہد، عوامی خدمات پر روشنی ڈالی گئی
Published : June 12, 2026 at 11:41 AM IST
میر اشفاق (اننت ناگ): جموں و کشمیر کے سابق نائب وزیر اعلیٰ اور نامور سیاسی رہنما مرزا محمد افضل بیگ کی 44ویں برسی کے موقع پر ان کے آبائی قصبہ سرنل، اننت ناگ میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف سیاسی، سماجی اور عوامی حلقوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کرکے مرحوم رہنما کو خراجِ عقیدت پیش کیا۔
اس موقع پر مرحوم کے فرزند اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کے سینئر رہنما ڈاکٹر محبوب بیگ، پارٹی کارکنان، مقامی معززین اور عقیدت مندوں نے مرزا محمد افضل بیگ کے مزار پر حاضری دی، فاتحہ خوانی کی اور گلباری کرتے ہوئے ان کی مغفرت اور بلند درجات کے لیے دعا کی۔
بعد ازاں مرحوم کی رہائش گاہ پر ایک تعزیتی و یادگاری تقریب منعقد ہوئی جس میں مقررین نے مرزا محمد افضل بیگ کی سیاسی جدوجہد، عوامی خدمات اور جموں و کشمیر کی سیاست میں ان کے تاریخی کردار پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ مقررین نے کہا کہ مرحوم اپنی سیاسی بصیرت، عوامی وابستگی اور اصولی سیاست کے لیے ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔
تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر محبوب بیگ نے اپنے والد کی زندگی اور سیاسی سفر کے مختلف پہلوؤں کا ذکر کیا۔ انہوں نے کا کہ مرزا محمد افضل بیگ نے جموں و کشمیر میں زرعی اصلاحات کے فروغ میں کلیدی کردار ادا کیا اور ’’لینڈ ٹو دی ٹیلر‘‘ قانون کے نفاذ کو ان کی سیاسی زندگی کی ایک بڑی کامیابی قرار دیا۔ ان کے مطابق اس قانون کے ذریعے ہزاروں کسانوں کو زمینوں کی ملکیت حاصل ہوئی اور سماجی و معاشی انصاف کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔
ڈاکٹر محبوب بیگ نے کہا کہ مرحوم رہنما نے اپنی پوری سیاسی زندگی عوامی حقوق، سماجی انصاف اور جمہوری اقدار کے فروغ کے لیے وقف رکھی۔ انہوں نے کہا کہ نئی نسل کو مرزا محمد افضل بیگ کی سیاسی سوچ اور عوامی خدمت کے جذبے سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔
اس موقع پر ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر محبوب بیگ نے موجودہ سیاسی صورتحال پر بھی اظہارِ خیال کیا۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس کو نئی دہلی کے سامنے صرف جموں و کشمیر کے ریاستی درجے کی بحالی کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ دفعہ 370 اور دفعہ 35A کی بحالی کا مطالبہ بھی بھرپور انداز میں اٹھانا چاہیے، کیونکہ یہ نکات جماعت کے انتخابی منشور کا حصہ رہے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتوں پر لازم ہے کہ وہ عوام سے کیے گئے وعدوں کی پاسداری کریں اور اپنے منشور میں شامل تمام وعدوں کے حق میں یکساں طور پر آواز بلند کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ عوام کی توقعات کو پورا کرنا اور ان کے اعتماد کو برقرار رکھنا جمہوری سیاست کی بنیادی ذمہ داری ہے۔
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تقریب کے اختتام پر مرحوم مرزا محمد افضل بیگ کی سیاسی، سماجی اور عوامی خدمات کو خراجِ تحسین پیش کیا گیا اور شرکاء نے انہیں جموں و کشمیر کی سیاسی تاریخ کی ایک اہم اور بااثر شخصیت قرار دیا۔