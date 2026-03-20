تیسرے جمعہ بھی رکھا گیا گھر پر نظربند، جامع میں جمعہ کا خطبہ دینے کی اجازت نہیں دی گئی، میر واعظ
'تحریری طور پر کبھی نہیں بتایا گیالیکن میرےگیٹ اور پورے محلےکی گلی کوچوں کےسامنے پولیس کی گاڑیاں اور پولیس کی نفری کو تعینات کیا گیا'
Published : March 20, 2026 at 3:30 PM IST
سرینگر (پرویز الدین): مرکزی جامع مسجد میں آج تیسرے جمعہ بھی نماز کی اجازت نہیں دی گئی جبکہ میر واعظ کشمیر مولوی محمد عمر فاروق کو آج ایک مرتبہ پھر گھر پر نظربند کر دیا گیا اور جامع مسجد سرینگر میں جمعہ کا خطبہ دینے کی جانے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔
انہوں نے ایکس پر اپنے ایک پوسٹ میں لکھا ہے کہ کہ آج پھر مسلسل تیسرے جمعہ کو مجھے گھر میں نظر بند کر دیا گیا ہے اور مجھے جامع مسجد جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے مزید لکھا کہ رمضان میں مسلسل تیسرے جمعہ کو مجھے من مانی طریقے گھر میں نظربند رکھا گیا ہے۔ تحریری طور پر کبھی نہیں بتایا گیا لیکن میرے گیٹ اور پورے محلے کی گلی کوچوں کے سامنے پولیس کی گاڑیاں اور پولیس کی نفری کو تعینات کیا گیا اور خار داد تاروں سے سڑک کو بند کر دیا گیا۔ یہ سب کچھ مجھے جمعہ کا خبطہ جامع میں دینے سے روکنا تھا۔
انہوں نے ایکس پر مزید کہا کہ جہاں یہ حکمرانوں کی گھبراہٹوں کا اظہار کرتا ہے، وہیں خطے کے مسلمانوں کے لیے جامع مسجد کی مرکزیت اور شناخت کو ختم کرنے کی کوشش ہے لیکن ایسے اقدامات سے نہ تو شناخت مٹ سکتی ہے اور نہ ہی ایمان کو کمزور کیا جا سکتا ہے۔ یہ کوششیں ناکام ہوں گی۔
واضح رہے کہ میر واعظ عمر فاروق کشمیر کی تاریخی جامع مسجد کے خطیب اور کُل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین بھی ہیں۔ والد کے قتل کے بعد محمد عمر فاروق کو میرواعظ کشمیر بنایا گیا اور تب سے وہ جامع میں جمعہ کا خطبہ دیتے آرہے ہیں
ادھر انجمن اوقاف جامع مسجد سرینگر نے اعلان کیا ہے کہ خراب موسمی حالات کے پیش نظر عیدالفطر کی اجتماعی نماز تاریخی جامع مسجد سرینگر میں صبح 10 بجے ادا کی جائے گی۔ انجمن کے مطابق میرواعظ کشمیر ڈاکٹر مولوی محمد عمر فاروق اپنے وعظ و تبلیغ کے دوران فلسفہ عید پر صبح 9 بجے روشنی ڈالیں گے۔ عوام سے گزارش کی گئی ہے کہ وہ وعظ وتبلیغ سے مستفید ہونے اور اجتماعی نماز میں شرکت کے لیے وقت سے پہلے جامع مسجد پہنچیں۔ اوقاف نے امید ظاہر کی ہے کہ انتظامیہ اس ضمن میں کوئی مداخلت یا رکاوٹ پیدا نہیں کرے گی اور عوام کے مذہبی جذبات اور حقوق کا احترام کرتے ہوئے عید کی نماز کے پرامن انعقاد کو یقینی بنائے گی۔