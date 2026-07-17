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مرحوم ڈاکٹر مصطفیٰ کمال کے گھر جا کر میرواعظ نے تعزیت کی
میرواعظِ کشمیر مولوی محمد عمر فاروق نے نیشنل کانفرنس کے سینئر رہنما مرحوم ڈاکٹر مصطفیٰ کمال کے گھر جاکر تعزیت کی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 17, 2026 at 9:36 AM IST
سرینگر (پرویز الدین): میرواعظِ کشمیر ڈاکٹر مولوی محمد عمر فاروق جمعرات کو سینئر سیاست دان مرحوم ڈاکٹر مصطفیٰ کمال کے گھر گئے اور اہلِ خانہ سے تعزیت و ہمدردی کا اظہار کیا۔
میرواعظ نے مرحوم کے ایصالِ ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو اپنی جوارِ رحمت میں جگہ عطا فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب کرے۔
انہوں نے مرحوم کے سوگوار رشتہ داروں بالخصوص ڈاکٹر فاروق عبداللہ ، عمر عبداللہ ، مظفر شاہ اور خاندان کے دیگر افراد سے دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس صدمۂ عظیم کو برداشت کرنے کے لیے صبرِ جمیل اور حوصلہ عطا فرمائے۔
جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے چچا اور نیشنل کانفرنس کے سینئر رہنما ڈاکٹر مصطفیٰ کمال پیر کو سرینگر کے ایک نجی اسپتال میں انتقال کر گئے۔ سرینگر کے سونہ وار علاقے میں اُن کی تدفین عمل میں آئی۔
ڈاکٹر مصطفیٰ کمال وادی کشمیر کی گلمرگ، پٹن اور حضرت بل اسمبلی نشستوں سے جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے رکن رہے ہیں۔ اس وقت وہ نیشنل کانفرنس میں ایڈیشنل سیکریٹری کی ذمہ داری نبھا رہے تھے۔
ڈاکٹر مصطفیٰ کمال پیشے کے اعتبار سے ایک ڈاکٹر تھے۔ سیاست میں آنے سے پہلے وہ طب کے شعبے سے وابستہ رہے۔ 1983 میں انہیں اُس وقت کی جموں و کشمیر قانون ساز کونسل کا رکن نامزد کیا گیا، جو اب ختم کی جا چکی ہے۔
انہوں نے 1983، 1987 اور 1996 میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی کابینہ میں وزیر کی حیثیت سے خدمات انجام دیں۔ اس دوران وہ وزیر صحت اور وزیر صنعت سمیت کئی اہم محکموں کے انچارج رہے۔
نیشنل کانفرنس کے اندر وہ ایک بااثر رہنما سمجھے جاتے تھے۔ وہ اپنی پرجوش تقاریر کی وجہ سے کافی مقبول تھے۔
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