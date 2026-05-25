ETV Bharat / jammu-and-kashmir
امید ہے حکام نمازِ عید کی ادائیگی میں رکاوٹیں پیدا نہیں کریں گے: انجمن اوقاف
میرواعظ نے عیدگاہ کا دورہ کیا اور عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے انتظامات اور تیاریوں کا جائزہ لیا۔
Published : May 25, 2026 at 5:48 PM IST|
Updated : May 25, 2026 at 6:32 PM IST
سرینگر (پرویز الدین): انجمن اوقاف جامع مسجد سرینگر کی مجلسِ انتظامیہ کا ایک اجلاس آج جامع مسجد سرینگر کے مرکزی دفتر میں صدرِ انجمن، میر واعظِ کشمیر ڈاکٹر مولوی محمد عمر فاروق کی صدارت میں منعقد ہوا، جس میں 27 مئی بروز بدھ نماز عیدالاضحیٰ کی ادائیگی کے سلسلے میں انتظامات اور تیاریوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔
اجلاس میں عید کی نماز اور متعلقہ دینی تقریبات اوراجتماعات کے پُرامن اور منظم انعقاد کے حوالے سے مختلف امور پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں فیصلہ لیا گیا کہ ان شاء اللہ عیدالاضحیٰ کی نماز سنتِ نبویﷺ کے مطابق تاریخی عیدگاہ سرینگر میں صبح ساڑھے نو بجے ادا کی جائے گی۔جبکہ نمازِ عید سے قبل میر واعظِ کشمیر صبح ساڑھے آٹھ بجے عیدالاضحیٰ اور فلسفہ قربانی، اس کی روح اور اہمیت پر خصوصی خطاب کریں گے، جس میں اطاعت خداوندی، ایثار، ہمدردی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کے جذبے کو اجاگر کیا جائے گا۔
اجلاس کے دوران میر واعظِ کشمیر نے اوقاف عملے کو ہدایت دی کہ وہ عیدگاہ سرینگر میں ضروری انتظامات کے سلسلے میں وقف بورڈ کے ساتھ رابطہ قائم رکھیں اور ساتھ ہی سول انتظامیہ کے ساتھ بھی تال میل برقرار رکھیں تاکہ نمازِ عید خوش اسلوبی اور بغیر کسی رکاوٹ کے ادا کی جا سکے۔
میر واعظِ کشمیر نے عیدگاہ سرینگر کا دورہ بھی کیا اور وہاں کے انتظامات اور میدان کی صورت حال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے مشاہدہ کیا کہ اگر موسم سازگار رہا تو عیدگاہ میں نمازِ عید بخوبی ادا کی جا سکتی ہے۔
اوقاف نے امید ظاہر کی کہ حکام اس بار عیدگاہ سرینگر میں نمازِ عید کی ادائیگی میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کریں گے۔ اوقاف کے مطابق عیدگاہ کا میدان اس وقت اچھی حالت میں ہے اور نئے منبر و محراب کا کام بھی مکمل ہو چکا ہے، لہٰذا نمازِ عید کے انعقاد میں رکاوٹ ڈالنے یا پابندی عائد کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔
اوقاف نے مزید کہا کہ خراب موسمی حالات کی صورت میں نمازِ عید تاریخی جامع مسجد سرینگر میں مذکورہ وقت اور نظام کے تحت ادا کی جائے گی۔ تاہم اوقاف نے افسوس ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ بدقسمتی سے انتظامیہ بارہا یہ روش اختیار کرتی رہی ہے کہ لوگوں کو آخری لمحے تک انتظار اور اضطراب میں رکھا جاتا ہے اور پھر نہ ہی عیدگاہ میں اور نہ ہی جامع مسجد میں نمازِ عید ادا کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، جو عوام کے مذہبی جذبات کو شدید ٹھیس پہنچانے کے ساتھ ساتھ ان کے مذہبی حقوق اور آزادی میں کھلی مداخلت کے مترادف ہے۔
اوقاف نے امید ظاہر کی کہ انتظامیہ اس عید پر ایسا رویہ اختیار نہیں کرے گی اور بغیر کسی ابہام یا آخری وقت کی غیر یقینی صورت حال پیدا کیے بغیر عیدگاہ میں نمازِ عید کی ادائیگی کی اجازت دی جائے گی۔
مزید پڑھیں: عیدالاضحیٰ سے قبل اننت ناگ کی عیدگاہوں میں صفائی مہم تیز
مارکیٹ چیکنگ میں تیزی صرف تہواروں تک ہی محدود کیوں، معائنوں پر عوامی سوالات