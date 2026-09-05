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میرواعظ کا ایم بی بی ایس انٹرنز کے جائز مطالبات حل کرنے پر زور
میرواعظ نے کہا کہ جموں کشمیر کے ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس انٹرنز کے اٹھائے گئے مطالبات فوری توجہ کے مستحق ہیں۔
Published : September 5, 2026 at 3:06 PM IST
سرینگر (پرویز الدین): میرواعظ کشمیر ڈاکٹر مولوی محمد عمر فاروق نے حکومت پر زور دیا ہے کہ پورے جموں و کشمیر کے ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس انٹرنز کی جانب سے ماہانہ وظیفے میں اضافے کے دیرینہ مطالبے کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے۔
میرواعظ نے ایکس پر جاری اپنے ایک پوسٹ میں کہا کہ جموں و کشمیر کے ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس انٹرنز کی جانب سے اٹھائے گئے مطالبات سنجیدہ اور فوری توجہ کے مستحق ہیں۔ 12,300 روپے ماہانہ وظیفہ ان نوجوان ڈاکٹروں کے لیے ہر لحاظ سے ناکافی ہےجو طویل اوقات تک خدمات انجام دیتے ہیں اور طبی شعبے میں اہم ذمہ داریاں نبھاتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے تشکیل دی گئی ایک کمیٹی پہلے ہی وظیفے میں اضافے کی سفارش کر چکی ہے، اس کے باوجود اس معاملے میں طویل تاخیر کا کوئی معقول جواز نظر نہیں آتا۔ انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ انٹرنز کے ساتھ بات چیت کرے، ان کے جائز مطالبے پر منصفانہ اور فوری طور پر غور کرے اور اس بات کو یقینی بنائے کہ مریضوں کی دیکھ بھال اور طبی خدمات متاثر نہ ہوں۔
میرواعظ نے کہا کہ سرکاری طبی اداروں میں اپنی ذمہ داریاں انتہائی محنت اور جانفشانی سے انجام دینے والے نوجوان طبی پیشہ ور افراد کی خدمات کا منصفانہ اعتراف ہونا چاہیے اور انہیں ان کی خدمات کے عوض مناسب معاوضہ اور سہولیات فراہم کی جانی چاہئیں۔
واضح رہے کہ سرینگر بارہمولہ، اننت ناگ، ادھمپور ڈوڈہ ،راجوری اور جموں سمیت جموں وکشمیر کے بیشتر جی ایم سیز میں ایم بی بی ایس انٹرنز پیر سے اپنے مطالبے کو لے کر احتجاج کر رہے ہیں۔ احتجاجیوں کا کہنا ہے کہ جب تک ان کے مطالبے کو لے کر حکومت کی جانب سے کوئی فیصلہ نہیں آتا وہ اپنی معمول کی ڈیوٹی انجام نہیں دیں گے۔ان کا کہنا ہے کہ طبی ذمہ داریوں، کام کا بڑھتا بوجھ اور بڑھتی مہنگائی کے پیش نظر موجودہ مشاہرہ ناکافی ہے۔
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ایسے میں چند دن قبل وزیر صحت سکینہ ایتو نے کہا تھا کہ حکومت نے ایم بی بی ایس انٹرنز کے ماہانہ مشاہرے کا 12 ہزار سے 30 ہزار بڑھانے کے مطالبے کا نوٹس لیا ہے اور معاملہ اس وقت محکمہ خزانے کے پاس زیر غورہے۔ وزیز صحت نے کہا کہ انٹرنز کے نمائندوں نے ان کے ساتھ ملاقات کی تھی جس کے بعد ان کی فائل پر کارروائی کرتے ہوئے اس سے جانچ اور مزید غور کی خاطر محکمہ خزانے کو بھیج دی گئی ہے۔