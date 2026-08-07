ETV Bharat / jammu-and-kashmir
میرواعظ گھر میں نظربند، جامع مسجد میں جمعہ کا خطبہ نہ دے سکے
میرواعظ نے کہا کہ ہمیشہ کی طرح حکام کی طرف سے ان کی نقل و حرکت کو محدود کرنے کی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی۔
Published : August 7, 2026 at 3:14 PM IST
سرینگر (پرویز الدین ): میرواعظ کشمیر ڈاکٹر مولوی محمد عمر فاروق نے کہا کہ انہیں ایک بار پھر گھر میں نظر بند کر دیا گیا اور انہیں تاریخی جامع مسجد سری نگر میں نماز جمعہ کی ادائیگی اور خطبہ دینے سے روک دیا گیا۔
ایکس پر اپنے ایک پوسٹ میں، میرواعظ نے کہا کہ، ہمیشہ کی طرح، حکام کی طرف سے ان کی نقل و حرکت کو محدود کرنے کی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی۔ تاہم انہوں نے کہا کہ متحدہ مجلس علماء (ایم ایم یو) کی طرف سے کشمیر میں خنزیر کے گوشت کی فروخت پر جائز تشویش کا اظہار کرنے کے فوراً بعد کارروائی کا وقت بتا رہا ہے۔
میرواعظ نے کہا کہ اس طرح کے اعلیٰ اقدامات صرف سکڑتی ہوئی جگہ کو تقویت دیتے ہیں اور جموں و کشمیر کے لوگوں کے عوامی یا مذہبی خدشات کو بڑھانے کے لیے اس کے بعد کی جانے والی انتقامی کارروائیوں کو تقویت دیتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ گرفتاریوں اور پابندیوں کے ذریعے لوگوں کی آواز کو خاموش کرنے سے نہ تو ان کے خدشات دور ہوں گے اور نہ ہی انہیں اٹھانے سے روکا جا سکے گا۔
واضح رہے متحدہ مجلسِ علماء جموں و کشمیر نے گزشتہ کل آن لائن ڈیلیوری پلیٹ فارم بلنکٹ پر کشمیر میں خنزیر کے گوشت سے تیار کردہ مصنوعات کی فروخت کے حوالے سے شدید برہمی اور تشویش کا اظہار کیا ہے۔ مجلس نے کہا کہ عوام کی جانب سے شیئر کیے گئے اسکرین شاٹس اس کے نوٹس میں لائے گئے ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بلنکٹ کی جانب سے کشمیر میں خنزیر کے گوشت کی مصنوعات فروخت کے لیے درج کی گئی ہیں، جو انتہائی افسوسناک اور ناقابلِ قبول ہے۔
متحدہ مجلسِ علماء نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ بات عام طور پر سبھی جانتے ہیں کہ اسلام میں خنزیر کا گوشت نہ صرف حرام ہے بلکہ اس کی خرید و فروخت اور استعمال کے حوالے سے مسلمانوں کے مذہبی جذبات نہایت حساس ہیں۔
یہ بھی پڑھیں: بلنکٹ پر کشمیر میں خنزیر کے گوشت کی مصنوعات کی فروخت پر متحدہ مجلسِ علماء کا شدید اظہارِ برہمی