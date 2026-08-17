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میرواعظ گھر میں نظر بند،'خواجہ دگر' کے اجتماع سے خطاب کی نہیں ملی اجازت
میر واعظ نے کہا کہ منتخب حکومت کا فرض ہے کہ وہ وادی کشمیر کے ساتھ ساتھ جموں کے مسلمانوں کےمذہبی حقوق کی حفاظت کرے۔
Published : August 17, 2026 at 5:52 PM IST
سرینگر: (پرویز الدین) میرواعظ کشمیر ڈاکٹر مولوی محمد عمر فاروق، جنہیں آج گھر میں نظر بند کر دیا گیا ہے اور انہیں خانقاہ نقشبند صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں 'خواجہ دگر' کے مذہبی اجتماع سے خطاب کرنے کی اجازت دینے سے انکار کیا گیا ہے۔ انہون نے ایک ویڈیوں بیان میں کہا کہ ایک مرتبہ پھر مجھے آج نقشبند صاحب میں 'خواجہ دگر' کے وقت مذہبی اجتماع سے خطاب کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، جہاں ہر سال 3 ربیع الاول کو منائے جانے والے اس روحانی طور پر بلند ہونے والے مذہبی اجتماع میں شرکت کے لیے لاکھوں لوگ بے تابی سے انتظار کر رہے ہیں اور نظر بند کر دیا گیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ مجھے اجتماعی مذہبی مواقع پر میر واعظ کی حیثیت سے خطاب کرنے سے روکنا، میرے سیاسی نقطہ نظر اور لوگوں کے سماجی اور مذہبی تحفظات کو ابھارنے کی سزا دینا۔ حکمرانوں کی جابرانہ ذہنیت کی عکاسی ہے جبکہ یہ طرز عمل بے حد افسوسناک اور شرمناک ہے۔
اس سے بھی بدتر بات یہ ہے کہ حکام کی طرف سے مسلمانوں کے مذہبی حقوق اور طریقوں کے بارے میں مسلسل بے حسی اور بے احترامی ہے اور انہیں سننے اور روحانی تجربے میں حصہ لینے کے حق سے انکار کر دیا گیا ہے۔ اس پر مسلسل خاموشی مسلمانوں کے مذہبی حقوق کے جبر کو معمول پر لانے کا باعث بنے گی۔
میر واعظ نے کہا کہ یہ سب کا، خاص طور پر منتخب حکومت کا فرض ہے کہ وہ وادی کشمیر کے ساتھ ساتھ جموں کے مسلمانوں کے مذہبی حقوق کی حفاظت کرے اور طاقتوں کے سامنے کھڑا ہو اور ان کی حوصلہ شکنی کرے۔
واضح رہے شہر کے خواجہ بازار علاقے میں حضرت خواجہ بہاو الدین نقشبند صاحب (رح) کا عرس ہر سال عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جات ہے ۔عرس کی منابست سے خواجہ بازار سرینگر میں خواجہ دگر (عصر کی نماز ) پر لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کرتی ہے اور عصر نماز یعنی خواجہ دگر کا اہتمام ہوتا ہے۔جس میں وادی کے اطراف وکناف سے آئے ہوئے ہزاروں مرد وزن نے شرکت کر کے خواجہ دگر ادا کرتے ہیں-