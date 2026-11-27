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میرواعظ گھر پر نظربند، جامع مسجد جانے کی نہیں دی گئی اجازت
میر واعظ کشمیر نے ایکس پر لکھا مجھے نماز جمعہ سے قبل گھر میں نظر بند کر دیا گیا ہے۔
Published : November 27, 2026 at 2:44 PM IST
سرینگر (پرویز الدین): میرواعظ کشمیر مولوی محمد عمر فاروق آج بھی اپنی رہائش گاہ واقع نگین سرینگر میں نظر بند ہیں اور انہیں جامع مسجد سرینگر جمعہ کا خطبہ دینے کی اجازت نہیں گئی۔ میر واعظ کشمیر نے ایکس پر لکھا مجھے نماز جمعہ سے قبل گھر میں نظر بند کر دیا گیا ہے اور جامع مسجد سرینگر جانے سے روک دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کی تعیناتی اور جگہ جگہ رکاوٹوں کے ساتھ میری رہائش گاہ پر مسلسل نظر بند کیا جارہا۔ ایسے میں بدقسمتی سے میں آج جامع مسجد سرینگر میں جمعہ کا خطبہ نہیں دے پاؤں گا۔
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واضح رہے میر واعظ کی گزشتہ جمعہ تقریباً ایک ہفتے کی نظر بندی ختم کردی گئی تھی۔ مولوی محمد عمر فاروق جامع مسجد کے خطیب کے علاوہ علحیدگی پسند رہنما بھی ہیں۔ انہیں والد مرحوم میرواعظ مولوی محمد فاروق کے قتل کے بعد میرواعظ بنایا گیا تھا تب سے وہ تاریخی جامع مسجد میں خطبہ دیتے آرہے ہیں۔ اس قبل بھی کئی دفعہ جمعہ کے روز نظر بند کر دیا گیا تھا۔