میر واعظ عمر فاروق نے ایکس پروفائل سے ’حریت‘ کے ساتھ تعلق توڑ دیا، دباؤ بنانے کا الزام لگایا
مولوی محمد عمر فاروق نے اپنے تصدیق شدہ ایکس پروفائل سے اے پی ایچ سی APHC کے چیئرمین کا عہدہ ہٹا دیا ہے۔
Published : December 26, 2025 at 9:57 AM IST|
Updated : December 26, 2025 at 10:38 AM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کے سینئر سیاسی اور مذہبی رہنما میرواعظ ڈاکٹر عمر فاروق نے سماجی رابطے کی سائٹ ایکس (جسے ماضی میں ٹوٹر کہا جاتا تھا) کے اپنے تصدیق شدہ پروفائل سے چیئرمین کل جماعتی حریت کانفرنس یا اے پی ایچ سے کی شناخت ہٹادی ہے۔ اس اہم تبدیلی پر میرواعظ نے کہا کہ، ان پر اس کے لیے دباو ڈالا گیا ہے۔
میر واعظ نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ، کچھ عرصے سے، حکام کی طرف سے مجھ پر حریت چیئرمین کی حیثیت سے اپنے ایکس(سابقہ ٹویٹر) ہینڈل میں تبدیلیاں کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا تھا، کیونکہ حریت کانفرنس کے تمام حلقوں بشمول عوامی ایکشن کمیٹی جس کا میں سربراہ ہوں، یو اے پی اے کے تحت پابندی عائد کر دی گئی ہے، حریت کو ایک کالعدم تنظیم بنا دیا گیا ہے، ایسا نہ کرنے پر وہ میرا ہینڈل ختم کر دیں گے۔
میر واعظ نے مزید نے کہا کہ، ایک ایسے وقت میں جب عوامی جگہ اور مواصلات کے راستے سخت محدود ہیں، یہ پلیٹ فارم میرے پاس اپنے لوگوں تک پہنچنے اور ان کے ساتھ اور بیرونی دنیا کے ساتھ ہمارے مسائل پر اپنے خیالات کا اشتراک کرنے کے لیے دستیاب بہت کم ذرائع میں سے ہے۔ ایسے حالات میں، یہ میرے لئے ہوبسن چوائز ہے۔ (ہابسن چوائز ایک انگریزی اصطلاح ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ کے پاس صرف ایک ہی انتخاب کرنا ہوتا ہے جہاں درحقیقت کوئی حقیقی متبادل نہیں ہوتا)
میرواعظ حریت کانفرنس کے بانی چیئرمین تھے اور اس اتحاد کے ٹوٹنے کے بعد بھی وہ کافی عرصے تک اس علیحدگی پسند اتحاد کے اپنے دھڑے کے سربراہ رہے ہیں۔
میرواعظ کے ایکس ہینڈل میں موجود تعارفی کلمات میں جسے بائیو کہا جاتا ہے، جمعرات کی شام ترمیم کی گئی۔ ترمیم کے بعد اب ان کا بائیو صرف ان کے نام اور مقام کی بنیادی تفصیلات پر مشتمل ہے۔ واضح رہے ایکس پر میر واعظ عمر فاروق کے دو لاکھ سے زیادہ فالوورز ہیں۔ میرواعظ کی اپنی جماعت عوامی ایکشن کمیٹی کو حکام نے انسداد دہشت گردی کے سخت قانون کے تحت اس برس کے اوائل میں ایک غیر قانونی تنظیم قرار دیا ہے جس کے حلاف انہوں نے عدالت سے رجوع کیا ہے۔ کالعدم تنظیم عوامی ایکشن کمیٹی نے فوری طور پر اس تبدیلی پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔
عمر فاروق 1993 میں قائم ہونے والی کل جماعتی حریت کانفرنس (اے پی ایچ سی) کے چیئرمین نامزد ہوئے تھے۔ یہ اتحاد مجموعی طور 23 سیاسی، نیم سیاسی اور سماجی تنظیموں پر مشتمل تھا جو جموں و کشمیر کے مسئلے کے سیاسی حل کا خواہاں تھا جسکے لئے وہ بھارت، پاکستان اور جموں و کشمیر کے نمائندوں کے درمیان سہ فریقی بات چیت اور اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عملدرآمد کا مطالبہ کرتا تھا۔ میرواعظ عمر فاروق اس اتحاد کے بانی چیئرمین تھے۔ ان کے والد سابق میر واعظ کشمیر مولوی محمد فاروق کو عسکریت پسندوں نے کشمیر میں مسلح شورش کے آغاز میں ہی 21 مئی 1990 کے دن اپنی رہائش گاہ میں گولیاں مار کر ہلاک کردیا تھا۔ میرواعظ کی ہلاکت کے وقت عمر فاروق اسکول میں زیر تعلیم تھے لیکن خاندانی روایات کے مطابق انہیں والد کی جگہ میرواعظ کا عہدہ دیا گیا جس کے بعد وہ سیاسی طور بھی خودبخود سرگرم ہوگئے۔
میرواعظ عمر فاروق کے بعد کئی دیگر قائدین نے بھی حریت کانفرنس کی قیادت سنبھالی لیکن 2003 میں اس اتحاد میں دراڑ پڑگئی جب عید علی گیلانی نے الزام عائد کیا کہ حریت کانفرنس نے اسمبلی انتخابات میں بعض امیدواروں کی درپردہ حمایت کی۔ 2003 سے 2019 تک حریت کانفرنس کے دودھڑے سرگرم رہے جنکی قیادت گیلانی اور عمر فاروق کرتے تھے۔
میرواعظ سرینگر کی مرکزی جامع مسجد میں جمعہ کا خطبہ دیتے ہیں۔ اس سال ، چھ برس سے زائد کی مسلسل خانہ نظربندی کے بعد انہیں پہلی بار نماز جمعہ کے موقع پر عوام سے مخاطب ہونے کی اجازت دی گئی لیکن بعض مواقع پر اب بھی انہیں نظر بند کیا جاتا ہے۔
میرواعظ کی قیادت والی حریت کانفرنس کا غلبہ پچھلی دہائی کے دوران بتدریج کم ہوگیا ہے جس میں مرکز کی طرف اس اتحاد کی لیڈرشپ کے خلاف کریک ڈاؤن سب سے بڑی وجہ ہے۔ حریت کانفرنس کے اکثر لیڈر اسوقت جیلوں میں نظر بند ہیں۔
2019 میں جموں و کشمیر کی نیم خود مختارانہ حیثیت کو ختم کرنے اور آرٹیکل 370 کی جزوی منسوخی کے بعد، مرکز نے اے پی ایچ سی کی بیشتر ذیلی تنظیموں پر پابندی لگا دی، اور اس کے بعد سے بہت سے سینئر لیڈروں کو سخت قوانین کے تحت گرفتار کر لیا جبکہ کئی لیڈروں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کئی لیڈر عوامی سطح پر سیاسی سرگرمیوں سے مکمل طور پر دستبردار ہو چکے ہیں۔
میرواعظ بھی گزشتہ کافی عرصے سے اپنے بیانات میں محتاط لہجہ اختیار کرتے ہیں۔ وہ اپنے مطالبات مرکزی حکومت کے سامنے پیش کرتے ہیں اور کسی بھی طور یہ تاثر پیش نہیں کرتے کہ وہ ایک علیحدگی پسند نظریے کی ترجمانی کرتے ہیں۔ تاہم اپنے بیانات میں وہ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جموں و کشمیر کی لیڈرشپ کے ساتھ مزاکرات کئے جائیں اور جیلوں میں نظر بند لیڈروں اور کارکنوں کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر سہولیات فراہم کی جائیں۔
