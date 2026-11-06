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میرواعظ عمر فاروق گھر میں نظر بند: تاریخی جامع مسجد میں جمعہ کا خطبہ دینے سے روک دیا گیا
گھر میں نظربندی کے بعد میر واعظ نے کہا کہ ’آزادیِ اظہار پر قدغن ’معمول کے حالات‘ کے سرکاری بیانیہ کی نفی کرتی ہے‘۔
Published : November 6, 2026 at 1:01 PM IST
سرینگر (پرویز الدین) میرواعظِ کشمیر ڈاکٹر مولوی محمد عمر فاروق کو ایک بار پھر نگین، سرینگر میں واقع اُن کی رہائش گاہ پر نظر بند کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں وہ تاریخی جامع مسجد میں نمازِ جمعہ کا خطبہ دینے اور امامت کرانے سے محروم رہے۔ میرواعظ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ’ایکس‘ پر جاری بیان میں کہا کہ ان کی رہائش گاہ کے باہر بھاری پولیس نفری تعینات کر کے اور رکاوٹیں کھڑی کر کے گزشتہ ایک ہفتے سے اُنہیں مسلسل نظر بند رکھا گیا ہے۔
انہوں نے لکھاکہ ”بدقسمتی سے میں آج جامع مسجد سرینگر میں جمعہ کا خطبہ نہیں دے پاؤں گا۔ نقل و حرکت اور اظہارِ رائے کی آزادی سلب کرنے کے یہ من مانے اور آمرانہ اقدامات کشمیر میں ’معمول کے حالات‘ کے سرکاری بیانیے کی نفی کرتے ہیں۔“ مسلسل پابندیوں پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ یہ کارروائی گزشتہ جمعہ کو جامع مسجد میں اُن کے خطاب کے بعد عمل میں لائی گئی۔
گزشتہ جمعہ انہوں نے جموں و کشمیر سے متعلق ’انٹرنیشنل کرائسز گروپ‘ کی ایک حالیہ رپورٹ کا حوالہ دیا تھا، جس میں سیاسی قیدیوں، شہری آزادیوں اور بامعنی سیاسی بات چیت و مفاہمت کی ضرورت کو اجاگر کیا گیا تھا۔ میرواعظ کے مطابق، اس خطاب کے فوراً بعد سے اُنہیں گھر تک محدود کر کے اُن کے مذہبی فرائض کی انجام دہی اور عوام سے خطاب پر قدغن لگا دی گئی ہے۔
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واضح رہے کہ ڈاکٹر مولوی محمد عمر فاروق جامع مسجد کے میرواعظ و خطیب ہونے کے ساتھ ساتھ اہم علیحدگی پسند رہنما بھی ہیں۔ والد میرواعظ مولوی محمد فاروق کے قتل کے بعد انہیں میرواعظ بنایا گیا تھا، اور وہ تب سے تاریخی جامع مسجد سرینگر میں خطبہ دیتے آ رہے ہیں۔