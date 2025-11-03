ETV Bharat / jammu-and-kashmir
میرواعظ عمر فاروق ایک بار پھر دنیا کے 500 موثرترین مسلم شخصیات کی فہرست میں شامل
میرواعظ محمد عمر فاروق نے ہمیشہ امن، انصاف، اور عوامی حقوق کی وکالت کی ہے۔
Published : November 3, 2025 at 10:06 PM IST
سرینگر(پرویز الدین): رائل اسلامک اسٹریٹیجک اسٹڈیز سنٹر (آر آئی ایس ایس سی) نے امن و مکالمے کے فروغ میں میرواعظ مولوی محمد عمر فاروق کے مسلسل کردار کو سراہا ۔جبکہ غزہ کے مرد و خواتین کو اُن کی جرات اور استقامت پر ”سال کی شخصیات“قرار دیا۔ اردن کے دارالحکومت عمان میں قائم رائل اسلامک اسٹریٹیجک اسٹڈیز سنٹر ( آر آئی ایس ایس سی ) نے ایک بار پھر اس سال میر واعظِ کشمیر ڈاکٹر مولوی محمد عمر فاروق کو اپنی معتبر فہرست ”دنیا کے 500 موثر ترین مسلم شخصیات“ میں شامل کیا ہے۔
آر آئی ایس ایس سی کے مطابق میرواعظ مولوی محمد عمر فاروق، جو کشمیر کے 14ویں میرواعظ ہیں، نے اپنے والد کی شہادت کے بعد سن 1990 میں صرف 17 برس کی عمر میں ان کی ذمہ داریاں سنبھالیں۔ بیس سال کی عمر میں انہوں نے کل جماعتی حریت کانفرنس کی بنیاد رکھی اور اس کے چیئرمین بنے۔ میرواعظ محمد عمر فاروق نے ہمیشہ امن، انصاف، اور عوامی حقوق کی وکالت کی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کے لیے تمام فریقوں کے درمیان مکالمے اور مفاہمت کے فروغ کے لیے مسلسل کوششیں کی ہیں۔
رپورٹ میں یہ بھی تسلیم کیا گیا ہے کہ اگست 2019 سے چار سال سے زیادہ عرصے تک نظربندی کے باوجود، میرواعظ کشمیر کی ایک کلیدی آواز ہیں جو مذہبی قیادت کو انسانی حقوق اور علاقائی سفارت کاری سے جوڑتے ہیں۔
میرواعظ عمر فاروق کا ایک بار پھر اس عالمی فہرست میں شامل ہونا اس بات کا اعتراف ہے کہ وہ روحانی، سماجی اور سیاسی سطح پر مسلسل اثر و رسوخ رکھتے ہیں اور امن و مکالمے کے فروغ کے لیے ان کی ثابت قدمی کو عالمی سطح پر سراہا گیا ہے۔
امسال کے ”شخصیاتِ سال“کے طور پر غزہ کے مرد و خواتین کو اُن کی غیر معمولی جرآت، استقامت، اور مصائب کے باوجود ثابت قدمی پر خراجِ تحسین پیش کیا گیا ہے جس نے دنیا بھر کے لوگوں کو شدید طور پر متاثر کیا ہے۔
قابل ذکر ہے کہ میرواعظ مولوی محمد عمر فارق تاریخی جامع مسجد سرینگر کے نہ صرف خطیب ہیں بلکہ یہ کُل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین بھی ہیں ۔والد کے قتل کے بعد مولوی عمر فاررق جامع مسجد میں جمعہ کا خطبہ دیتے آرہے ہیں۔جبکہ میرواعظ خاندان کی کشمیر کی اور سیاسی معمالات میں بلواسطہ یا بلاواسطہ طور وابستگی دیکھی جارہی ہے۔