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میرواعظ عمر فاروق مسلسل 13ویں مرتبہ دنیا کے بااثر مسلم شخصیات میں شامل، ’دی مسلم 500‘ کی تازہ فہرست جاری
اشاعت میں میرواعظ عمر فاروق کو سیاسی شخصیات کے زمرے میں رکھتے ہوئے انہیں کشمیر کے چودھویں میرواعظ کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے۔
Published : November 14, 2026 at 2:23 PM IST
سرینگر: اردن میں قائم تحقیقی ادارے ’رائل اسلامک اسٹریٹجک اسٹڈیز سینٹر‘ (آر آئی ایس ایس سی) نے اپنی سالانہ اشاعت ’دی مسلم 500‘ کے 2027ء کے ایڈیشن میں کشمیر کے مذہبی و سیاسی رہنما میرواعظ مولوی محمد عمر فاروق کو مسلسل 13ویں مرتبہ دنیا کی 500 بااثر مسلم شخصیات کی فہرست میں شامل کیا ہے۔
اشاعت میں میرواعظ عمر فاروق کو سیاسی شخصیات کے زمرے میں رکھتے ہوئے انہیں کشمیر کے چودھویں میرواعظ کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق انہوں نے 1990ء میں اپنے والد مولوی محمد فاروق کے قتل کے بعد محض 17 برس کی عمر میں دینی قیادت کی ذمہ داریاں سنبھالیں، اور تب سے وہ سرینگر کی تاریخی جامع مسجد کے مرکزی خطیب کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔
’دی مسلم 500‘ کے 2027ء کے ایڈیشن میں مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے مذاکرات اور پرامن ذرائع اختیار کرنے سے متعلق ان کے دیرینہ موقف کا ذکر کیا گیا ہے۔ اشاعت کے مطابق میرواعظ پائیدار امن کے قیام کے لیے بھارت اور پاکستان کے درمیان بات چیت کی وکالت کرتے رہے ہیں اور علاقائی مسائل کے حل کے لیے عدم تشدد پر مبنی طرزِ عمل پر زور دیتے ہیں۔
رپورٹ میں اگست 2019ء سے ستمبر 2023ء تک ان کی طویل خانہ نظربندی کا حوالہ دیتے ہوئے تحریر کیا گیا ہے کہ ”انہیں اب بھی حکام کی جانب سے اچانک اور وقفے وقفے سے نظربندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔“ اشاعت میں مزید کہا گیا ہے کہ جامع مسجد سرینگر کے مرکزی دینی پیشوا کی حیثیت سے وہ ”روایتی دینی قیادت کی ذمہ داریوں اور انسانی حقوق کی مسلسل وکالت کے درمیان مؤثر ہم آہنگی قائم رکھے ہوئے ہیں۔“
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واضح رہے کہ میرواعظ عمر فاروق جموں و کشمیر کے ایک معروف مذہبی عالم، خطیب اور علیحدگی پسند سیاسی رہنما ہیں۔ ان کے خاندان کی وادیِ کشمیر میں دینی و سماجی خدمات کی تاریخ تقریباً چار صدیوں پر محیط ہے، جس کے باعث اسے مقامی سطح پر ایک قدیم اور معروف مذہبی خانوادہ تصور کیا جاتا ہے۔