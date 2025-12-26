ETV Bharat / jammu-and-kashmir
علیحدگی پسند تنظیم سے ’علیحدگی‘ کے بعد میرواعظ کشمیر نماز جمعہ ادا نہ کر سکے
میرواعظ کشمیر ڈاکٹر مولوی عمر فاروق کو ایک بار پھر حکام نے نماز جمعہ اور خطبہ کی ادائیگی کی اجازت نہیں دی۔
Published : December 26, 2025 at 4:00 PM IST|
Updated : December 26, 2025 at 4:21 PM IST
سرینگر: علیحدگی پسند تنظیم ’حریت کانفرنس‘ کے چیئرمین کا ٹائٹل ایکس ہینڈل سے مٹانے کے چند گھنٹوں بعد ہی حکام نے جمعہ کو میرواعظ کشمیر اور تاریخی جامع مسجد، سرینگر، کے مبلغ مولوی عمر فاروق کو ایک بار پھر خانہ نظر بند کرکے انہیں خطبہ جمعہ کی ادائیگی سے روکا گیا۔
میرواعظ منزل نے اپنے ایکس پوسٹ میں تصدیق کرتے ہوئے کہا: ’’حکام نے میرواعظ عمر فاروق کو آج ایک بار پھر گھر میں نظر بند کر دیا ہے، اور انہیں سرینگر کی تاریخی جامع مسجد میں خطبہ دینے اور نماز جمعہ ادا کرنے سے روک دیا ہے۔‘‘
Authorities have once again placed @MirwaizKashmir under house arrest today, preventing him from going to the historic Jama Masjid, Srinagar, to deliver the sermon and offer Friday prayers. Today he was also to launch the Mirwaiz Foundation Calendar — a programme meant to… pic.twitter.com/SIzm6DvtMw— Mirwaiz Manzil-Office of Mirwaiz-e-Kashmir (@mirwaizmanzil) December 26, 2025
جمعے کی صبح سے جب ہزاروں لوگ تاریخی جامع مسجد، سرینگر، میں میرواعظ کشمیر کے پند و نصائح (خطبہ جمعہ) سے فیضیاب ہونے کے لیے جمع ہو رہے تھے وہیں میرواعظ کے چاہنے والوں کے لیے ایک ناخوشگوار خبر موصول ہوئی معروف مذہبی رہنما اور جامع مسجد کے خطیب، میرواعظ عمر فاروق کو ایک بار پھر گھر میں محصور کر دیا گیا ہے۔
میرواعظ عمر فاروق تین دہائیوں سے بھی زائد عرصہ سے جامع مسجد سرینگر میں خطبہ جمعہ کے فرائض انجام دیتے آ رہے ہیں تاہم آج ایک بار پھر انہیں خانہ نظر بند رکھے جانے کے عمل کو ان کے دفتر نے ’’بے حد افسوسناک اور غیر منصفانہ‘‘ قرار دیا ہے۔
میرواعظ منزل کے مطابق وہ نہ صرف نماز جمعہ کے لیے گھر سے باہر نہیں جا سکے، بلکہ ایک اہم ثقافتی تقریب ’میر واعظ فاؤنڈیشن کیلنڈر 2026‘ کے اجرا میں بھی شریک نہیں ہو سکے۔
یہ پہلا موقع نہیں جب میرواعظ کی نقل و حمل پر قدغن عائد کیا گیا ہو۔ پچھلے کئی برسوں سے حکام ان کی نقل و حرکت پر پابندیاں لگاتے رہے ہیں۔ دفعہ 370کی منسوخی سے قبل میرواعظ کو خانہ نظر بند رکھا گیا اور قریب پانچ برس تک انہیں جامع مسجد سرینگر کے منبر و محراب سے دور رکھا گیا، وہیں خانہ نظر بندی میں رعایت کے باوجود گرچہ مولوی عمر فاروق جامع مسجد سرینگر میں خطبہ جمعہ ادا کرتے آ رہے ہیں تاہم وقتاً فوقتاً انہیں خانہ نظر بند رکھا جا رہا ہے۔
