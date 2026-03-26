میر واعظ عمر فاروق آج ایرانی سفارت خانے کا کریں گے دورہ، جنگ کے خلاف ایران کے ساتھ یکجہتی کا اظہار
ہم بھارت میں ایرانی سفارت خانے سے ایران کی قیادت اور عوام کے ساتھ اپنے دکھ، دلی ہمدردی کا اظہار کرنے کے لیے جائیں گے۔"
Published : March 26, 2026 at 12:18 PM IST
سری نگر، (میر فرحت مقبول): ایک دلچسپ پیش رفت میں، کشمیر کے چیف عالم میر واعظ عمر فاروق پر مشتمل رہنماؤں کا ایک وفد نئی دہلی میں ایرانی سفارت خانے کا دورہ کر رہا ہے تاکہ 28 فروری کو ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کی امریکہ اور اسرائیل کے حملے میں ہلاکت پر تعزیت کرے۔
میر واعظ نے کہا کہ وہ سفارت خانے جائیں گے اور دوپہر کو نئی دہلی روانہ ہوں گے۔ جموں و کشمیر کے عظیم الشان مفتی ناصر الاسلام فاروقی اور شیعہ رہنما اور انجمن شرعی شیعیان کے صدر آغا سید حسن الموسوی میر واعظ کے ہمراہ ہوں گے۔
ایران کی قیادت اور عوام کے ساتھ دلی ہمدردی کا اظہار
جموں مفتی کشمیر کے چیئرمین کے مشیر، ای آر دانش ریشی نے کہا کہ "ہم ایران کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی اور آیت اللہ سید علی خامنہ ای کی شہادت پر تعزیت کے لیے آج مشترکہ طور پر نئی دہلی جائیں گے۔ ہم ہندوستان میں ایرانی سفارت خانے سے باضابطہ طور پر ایران کی قیادت اور عوام کے ساتھ اپنے گہرے دکھ اور دلی ہمدردی کا اظہار کرنے کے لیے کال کریں گے۔"
سوگوار خاندان اور ایرانی قوم کے لیے دعائیں
انہوں نے کہا کہ یہ دورہ اس المناک نقصان پر جموں و کشمیر کے لوگوں میں دکھ اور تشویش کے مشترکہ احساس کی عکاسی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ "رہنما آزمائش کی اس گھڑی میں اتحاد، امن اور انسانی اقدار کی اہمیت کا اعادہ کریں گے، جب کہ سوگوار خاندان اور ایرانی قوم کے لیے مرحوم کی روح اور طاقت کے لیے دعائیں کریں گے۔ یہ مشترکہ اشارہ یکجہتی اور ہمدردی کے پائیدار اتحاد کی نشاندہی کرتا ہے اور خطے میں امن و استحکام کے لیے اجتماعی دعوت کا اظہار کرتا ہے۔"
خامنہ ای کے قتل پر تعزیت کے لیے ایرانی سفارت خانے کا دورہ
اس سے قبل 10 مارچ کو نیشنل کانفرنس کے صدر اور جموں و کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ نے خامنہ ای کے قتل پر تعزیت کے لیے ایرانی سفارت خانے کا دورہ کیا۔ فاروق کے ساتھ این سی کے تین راجیہ سبھا ممبران پارلیمنٹ سجاد کچلو، چودھری رمضان اور گروندر سنگھ اوبرائے بھی تھے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے بھی 9 مارچ کو سفارت خانے کا دورہ کیا اور ایران کے ساتھ تعزیت اور یکجہتی کا اظہار کیا۔