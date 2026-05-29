ETV Bharat / jammu-and-kashmir
منتخب حکومت عوام کے حقوق اور اداروں پر حملوں کے دوران خاموش تماشائی نہیں بن سکتی: میر واعظ
عید کی نمازوں پر پابندیوں کا حوالہ دیتے ہوئے میرواعظ نے کہا کہ یہ صورت حال قوم کے سامنے ایک سنجیدہ سوال کھڑا کرتی ہے۔
Published : May 29, 2026 at 6:34 PM IST
سرینگر (پرویز الدین): میرواعظِ کشمیر ڈاکٹر مولوی محمد عمر فاروق نے آج جامع مسجد سرینگر میں نمازِ جمعہ کے بھاری اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے عیدگاہ اور جامع مسجد میں عید کی نمازوں پر مسلسل عائد پابندیوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور خبردار کیا کہ غیر معمولی حالات کو معمول سمجھنے کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔
انہوں نے خاص طور پر عوام کے منتخب نمائندوں کی خاموشی کو مکمل طور پر ناقابلِ قبول قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ محض تماشائی بن کر بیٹھ جانا، بے بسی کا اظہار کرنا اور اپنے عہدوں کے فوائد حاصل کرتے رہنا کسی طور مناسب نہیں ہے۔ جب انہی لوگوں کے مذہبی اداروں اور حقوق پر حملہ ہو رہا ہو جنہوں نے انہیں منتخب کیا ہے، تو وہ خاموش نہیں رہ سکتے۔ میرواعظ نے کہا کہ ان کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے خلاف کھڑے ہوں اور کم از کم اپنی آواز بلند کریں۔
انہوں نے کہا کہ ہر جمہوری معاشرے میں اداروں کا اندازہ اس بات سے نہیں لگایا جاسکتا کہ وہ آسان معاملات پر کیا ردِعمل دیتے ہیں، بلکہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ بنیادی آزادیوں اور عوام کے گہرے جذبات متاثر ہونے پر وہ کیا مؤقف اختیار کرتے ہیں۔ خاموشی شاید آسان راستہ ہو، لیکن یہ اداروں کو کھوکھلا کرتی ہے، لوگوں کو بے اختیار بناتی ہے اور ان کے احساسِ محرومی میں اضافہ کرتی ہے۔
عید کی نمازوں پر بار بار عائد پابندیوں کا حوالہ دیتے ہوئے میرواعظ نے کہا کہ یہ صورت حال قوم کے سامنے ایک سنجیدہ سوال کھڑا کرتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایک قوم کی مذہبی، تہذیبی اور تاریخی شناخت کا احترام کیا جائے گا اور اسے جگہ دی جائے گی، یا اسے ہر نئی پابندی کے ساتھ خاموشی سے سمجھوتہ کرنے اور رفتہ رفتہ اپنی شناخت کھو دینے پر مجبور کیا جائے گا۔
میرواعظ نے کہا کہ یہ مسئلہ بحیثیت قوم ہمارے بنیادی وجود اور بقا کا مسئلہ ہے اور اس پر سب کو سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا۔ انہوں نے سوال اٹھایا: ’’ہمیں کیا کرنا چاہیے؟‘‘انہوں نے کہا کہ بحیثیت قوم ہم جو بھی فیصلہ کریں، ہماری رہنمائی کا اصول ہماری عزت، وقار اور اپنے وجود کے تحفظ پر مبنی ہونا چاہیے۔
مزید پڑھیں: عید ہمیں قربانی، ہمدردی اور مشکل وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونے کا درس دیتی ہے، میرواعظ کا پیغام
میرواعظ نے کہا کہ اس سال بھی، پچھلے برسوں کی طرح، عیدگاہ اور جامع مسجد میں عید کی نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ ان پابندیوں سے پیدا ہونے والا دکھ اور مایوسی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، لیکن وہ ایک اور زیادہ تشویشناک پہلو کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ کسی بھی معاشرے کے لیے سب سے بڑا خطرہ یہ ہوتا ہے جب غیر معمولی چیزیں معمول کے مطابق نظر آنے لگیں۔
انہوں نے کہا کہ جب کسی قوم کو سالہا سال پرامن طریقے سے نماز ادا کرنے اور جمع ہونے کے حق سے محروم رکھا جائے تو یہ خطرہ پیدا ہو جاتا ہے کہ آنے والی نسلیں اسے معمول کی بات سمجھنے لگیں، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔
میرواعظ نے کہا کہ عید کی صبح ایک تاریخی عیدگاہ کا خاموش رہنا معمول کی بات نہیں ہے۔ اسلامی تقویم کے سب سے مقدس دنوں میں سے ایک دن جامع مسجد کا نمازیوں کے لیے بند ہونا معمول کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح ایک قوم کو ان مذہبی روایات سے دور کر دینا بھی معمول کی بات نہیں جو صدیوں سے اس کی دینی زندگی کا حصہ رہی ہیں۔
یہ بھی پڑھیں: تشدد اور طاقت کمزوری، مکالمہ اصل قوت: میرواعظ کشمیر نے پھر دیا بات چیت پر زور
میر واعظ نے کہا کہ انہیں صرف پابندیاں عائد کرنے والوں کے اقدامات پر ہی تشویش نہیں بلکہ اس معاملے پر بڑھتی ہوئی خاموشی بھی فکر مند کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ انفرادی اور اجتماعی سطح پر اظہارِ رائے کے راستے پابندیوں، قدغنوں، دھمکیوں اور گرفتاریوں کی وجہ سے شدید متاثر ہیں، لیکن خاموشی ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں ہو سکتی۔
میرواعظ نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ مایوسی کو ناامیدی میں تبدیل نہ ہونے دیں۔ انہوں نے کہا کہ اسلام ہمیں ہر مشکل وقت میں امید اور حوصلہ عطا کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سرزمین کی تاریخ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ مسلسل آزمائشوں اور حملوں کے باوجود ہمارے ادارے اس لیے باقی رہے کیونکہ لوگوں نے انہیں اپنے دلوں اور یادوں میں زندہ رکھا اور ان کی حفاظت کی۔انہوں نے کہا کہ جب تک یہ ایمان دلوں میں زندہ ہے، کسی بھی طرح کی پابندی اسے مٹا نہیں سکتی۔
اپنے خطاب کے اختتام پر میرواعظ نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی صحیح رہنمائی فرمائے، انہیں قوت اور استقامت عطا کرے اور انہیں اپنے دین، اپنی اقدار اور اپنے اداروں کی حفاظت حکمت اور ثابت قدمی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا کرے۔
مزید پڑھیں:
ایران سے متعلق کشیدگی پر میرواعظ کا اظہارِ تشویش، امن اور وسائل کے محتاط استعمال کی اپیل
میرواعظ کا ذہن، جسم اور روح کی متوازن نشوونما پر زور، نوجوانوں میں گیجٹس کے بڑھتے استعمال پر کیا تشویش کا اظہار