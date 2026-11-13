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میر واعظ کی خانہ نظربندی ختم، مذہبی اور عوامی سرگرمیوں پر پابندی پر تشویش کا اظہار کیا، آشپازوں کے حالیہ فیصلہ کا کیا خیرمقدم
میرواعظ نے کہا کہ جامع مسجد کا منبر ہمیشہ عقیدے کی پاسداری اور سچائی بیان کرنے کا مرکز رہا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 13, 2026 at 5:09 PM IST
سرینگر (پرویز الدین): میرواعظ کشمیر مولوی محمد عمر فاروق کی آج دو ہفتوں کی نظر بندی کو ختم کرتے ہوئے حکام نے انہیں سرینگر کی تاریخی جامع مسجد میں جمعہ کا خبطہ دینے کی اجازت دی۔ ایسے میں دو ہفتوں بعد میر واعظ نے جامع میں خطبہ دیا۔ اس دوران انہوں نے نمازِ جمعہ کے اجتماع سے خطاب میں اپنی مذہبی اور عوامی سرگرمیوں پر بار بار عائد کی جانے والی پابندیوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے من مانے اقدامات سے عوام کو تکلیف اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہ میرواعظ کی حیثیت سے ان کے مذہبی فرائض کی ادائیگی میں بلاجواز مداخلت کے مترادف ہیں۔
میرواعظ نے کہا کہ، "جامع مسجد کا منبر ہمیشہ عقیدے کی پاسداری اور سچائی بیان کرنے کا مرکز رہا ہے۔ ایک ایسی سچائی جو عوام کے خدشات اور ان کے حقوق کی عکاسی کرتی ہے، اور یہ ایک ایسی ذمہ داری ہے جسے وہ ترک نہیں کر سکتے۔"
انہوں نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ پابندیوں کی وجہ سے ’متحدہ مجلسِ علماء‘ (ایم ایم یو ) کو بانڈی پورہ میں چار نومبر کو ہونے والا اپنا پہلا ضلعی سطح کا علماء اجلاس ملتوی کرنا پڑا۔ اس اجلاس میں مذہبی علماء کو ان اقدامات پر غور کرنا تھا جن کے ذریعے ستمبر میں شروع کیے گئے اس منصوبے کو آگے بڑھایا جا سکے جس کا مقصد سماجی اور مذہبی چیلنجوں جیسے منشیات کی لعنت، سماجی برائیاں، نوجوانوں کی خودکشی اور ماحولیاتی مسائل سے نمٹنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سماجی اصلاح کے لیے کیے جانے والے ایسے اجتماعی اقدامات کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے، نہ کہ ان کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی جانی چاہئیں۔
میرواعظ نے ’کشمیر وازہ ایسوسی ایشن کے اس حالیہ فیصلے کا بھی خیرمقدم کیا جس کے تحت شادی کی تقریبات میں کھانے کے اوقات کو منظم کیا گیا ہے خاص طور پر رات کے وقت ہونے والی ضیافتوں (وازوان) کو رات 10 بجے تک ختم کرنے کا فیصلہ۔ انہوں نے اس اقدام کو شادی کی تقریبات میں نظم و ضبط اور سادگی لانے کی جانب ایک مثبت قدم قرار دیا، جس میں ’وازہ‘ برادری کے وقار اور ان کی محنت کا بھی احترام کیا گیا ہے۔ انہوں نے ایسوسی ایشن کو یقین دلایا کہ سماجی اصلاح کی ایسی تعمیری کوششوں کے لیے ’متحدہ مجلسِ علماء کی جانب سے مکمل تعاون حاصل رہے گا۔
میرواعظ نے کہا کہ اگرچہ ’وازہ ایسوسی ایشن‘ کا یہ فیصلہ درست سمت میں ایک قدم ہے لیکن بڑھتی ہوئی فضول خرچی، شادی کی رسومات میں غیر ضروری اضافے، بے جا اخراجات اور دولت کی نمائش کے رجحان کو روکنے کے لیے ابھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ ان چیزوں نے خاندانوں پر بھاری مالی اور سماجی بوجھ ڈال دیا ہے۔ انہوں نے معاشرے پر زور دیا کہ وہ اپنی روایات کے حسن کو برقرار رکھیں جبکہ فضول رسومات کو ترک کر دیں اور اسلامی تعلیمات کے مطابق شادیوں کو سادہ، باوقار اور کم خرچ والا بنائے۔