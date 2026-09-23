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کالجوں اور لائبریریوں سے 4 ہزار سے زائد کتابیں ہٹائے جانے پر میر واعظ نے اٹھایا سوال
میر واعظ نے کہاکہ یونیورسٹیز اور کالجوں میں علمی و تعلیمی آزادی تعلیم اور معاشرے کے فکری ارتقا کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔
Published : September 23, 2026 at 8:55 PM IST
سرینگر (پرویز الدین) میر واعظِ کشمیر ڈاکٹر مولوی محمد عمر فاروق نے جموں و کشمیر کے کالجوں اور لائبریریوں سے 4,249 ایسی کتابیں، جنہیں ’’قابلِ اعتراض‘‘ قرار دیا گیا ہے، ہٹائے جانے پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ان میں سے تقریباً 4,000 کتابیں صرف کشمیر کے تعلیمی اداروں سے ہٹائی گئی ہیں، جیسا کہ حکومت نے قانون ساز اسمبلی میں انکشاف کیا ہے۔
سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے ایک پوسٹ میں میر واعظ نے کہا کہ’’قانون ساز اسمبلی میں حکومت کی جانب سے یہ انکشاف کہ محکمۂ اعلیٰ تعلیم نے جموں و کشمیر کے کالجوں اور لائبریریوں سے 4,249 ’قابلِ اعتراض‘ کتابیں ہٹا دی ہیں، جن میں سے تقریباً 4,000 صرف کشمیر سے ہیں، نہایت تشویشناک اور افسوسناک ہے۔ آخر ان کتابوں میں ایسا کیا تھا جس کی بنیاد پر انہیں قابلِ اعتراض قرار دیا گیا؟ ان کتابوں کے عنوانات اور انہیں ہٹانے کی وجوہات عوام کے سامنے لائی جانی چاہئیں۔
انہوں نے کہا کہ یونیورسٹیز اور کالجوں میں علمی و تعلیمی آزادی اور مختلف نقطہ ہائے نظر تک رسائی، تعلیم اور معاشرے کے فکری ارتقا کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ طلبہ کیا پڑھیں اور کیا نہ پڑھیں، اسے نظریاتی بنیادوں پر کنٹرول کرنے کی کوششیں علم، تحقیق اور تنقیدی سوچ کو محدود اور کمزور کرتی ہیں۔ ان کتابوں کو ہٹا کر منتخب حکومت آخر کس کا ایجنڈا نافذ کر رہی ہے — اپنا یا کسی اور کا؟ عوام اس بارے میں واضح جواب چاہتے ہیں۔‘‘
میرواعظ نے کہا کہ تعلیمی اداروں اور علم تک رسائی سے متعلق ایسے اہم معاملے میں مکمل شفافیت ناگزیر ہے اور لوگوں کو یہ جاننے کا حق ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں کتابوں کو ہٹانے کا فیصلہ آخر کن بنیادوں پر کیا گیا۔
واضح رہے گزشتہ کل حکومت نے کہا جموں وکشمیر کالجوں اور لائبریریز سے 4200 سے زائد ’قابل اعتراض‘ کتابیں ہٹا دی ہیں۔قانون ساز اسمبلی میں حکومت نے بتایا کہ 4249 کتابیں مختلف لائبریز سے واپس لے لی گئی ہیں جن میں ممنوعہ کتابوں کو چھوڑ کر بالترتیب کشمیر سے 3996 اور جموں صوبے سے 253 کتابیں شامل ہیں۔
رکن اسمبلی لنگیٹ خورشید احمد شیخ کے پوچھے گئے تحریری سوال کے جواب میں حکومت میں کہا کہا کہ جموں وکشمیر کی لائبریریز میں اب تک کُل 21,81,582 کتابوں اور اشاعتوں کی جانچ کی گئی ہے جن میں جموں میں 9,32,941 اور کشمیر صوبے مں 12,48,641 کتابیں شامل ہیں۔
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ہاؤس کو مزید بتایا گیا کہ ایس او 23 کے تحت باضابطہ طور پر ممنوعہ 19 عنوانات کی 518 کاپیاں بھی ہٹا دی گئی ہیں۔ حکومت نے کہا "قابل اعتراض کتابوں کی جانچ پڑتال کا عمل، مواد کو واپس لینے کا عمل محکمہ میں جاری ہے کیونکہ یہ ایک محنتی مشق ہے اور اس میں مزید وقت لگ سکتا ہے۔