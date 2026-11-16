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حفاظتی اقدامات کہاں ہیں اور جوابدہ کون ہے؟ میرواعظ نے سڑے گلے گوشت کی بار بار ضبطی پر اٹھائے سوالات
میرواعظ نے سوال کیا کہ، اس مکروہ کاروبار کے پیچھے کون لوگ ہیں اور انہیں بے نقاب کرکے سخت سزا کیوں نہیں دی جا رہی؟
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 16, 2026 at 1:52 PM IST
سرینگر (پرویز الدیں): میرواعظ کشمیر ڈاکٹر مولوی محمد عمر فاروق نے کشمیر میں بار بار سڑے ہوئے گوشت کی ضبطی کے واقعات پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے ایک بیان میں میرواعظ نے کہا کہ دہلی سے ریلوے کارگو کے ذریعے کشمیر لائے جانے والے سڑے ہوئے گوشت کی ایک بار پھر ضبطی نے عوام کو حیرت اور تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں پولیس اہلکاروں کی بروقت اور مستعد کارروائی قابلِ تحسین ہے۔
انہوں نے سوال کیا کہ گزشتہ سال عوامی غم و غصے اور حکام کی جانب سے سخت حفاظتی اقدامات اور ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی یقین دہانیوں کے باوجود یہ سلسلہ آخر کیسے بے روک ٹوک جاری ہے؟ اس مکروہ کاروبار کے پیچھے کون لوگ ہیں اور انہیں بے نقاب کرکے سخت سزا کیوں نہیں دی جا رہی؟
میرواعظ کشمیر نے کہا کہ یہ وہ سوالات ہیں جو عوام کے ذہنوں میں گردش کر رہے ہیں اور ان میں شدید اضطراب اور بے چینی پیدا کر رہے ہیں۔ حکومت کو اس معاملے پر اپنا مؤقف واضح کرتے ہوئے تمام حقائق عوام کے سامنے لانے چاہئیں۔ ذمہ داروں کی جوابدہی طے کی جائے اور اس گھناؤنے جرم میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے، تاکہ عوام جو خوراک استعمال کرتے ہیں، اس کے محفوظ اور معیاری ہونے کے حوالے سے ان کا اعتماد بحال ہو سکے۔
قابل ذکر ہے کہ ایک تازہ معاملے میں بڈگام ریلوے اسٹیشن پر رات دیر گئے ایک بڑی مشترکہ کارروائی کے دوران تقریباً 16 سو کلو گرام سڑا ہوا گوشت ضبط کیا گیا جس کے بعد علاقے میں غذائی تحفظ اور عوامی صحت سے متعلق سنگین خدشات پیدا ہوگئے ہیں۔ یہ کارروائی ضلع انتظامیہ بڈگام، ریلوے حکام، میونسپل کمیٹی بڈگام اور محکمہ اینیمل ہسبنڈری کی مشترکہ ٹیم نے انجام دی۔
سڑے ہوئے گوشت کی بھاری مقدار کی برآمدگی نے غیر معیاری اور مضرِ صحت گوشت کی نقل و حمل اور اس کے مقامی بازاروں تک پہنچنے کے خدشات کو ایک مرتبہ پھر جنم دیا ہے۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر بروقت کارروائی نہ کی جاتی تو یہ گوشت غذائی سپلائی چین میں شامل ہو کر عام صارفین کی صحت کے لیے خطرہ بن سکتا تھا۔ اس سےقبل گزشتہ برس کشمیر کے مختلف مقامات پر کئی کوئنٹل سڑے گلے گوشت کی ضبطی عمل میں لائی گئی تھی۔
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