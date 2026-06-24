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میرواعظ کا حضرت امام حسینؓ اور شہدائے کربلا کو خراجِ عقیدت
میرواعظ نے کہاکہ حضرت امام حسینؓ نے ظلم، ناانصافی اور باطل کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر کے حق کی لازوال مثال قائم کی۔
Published : June 24, 2026 at 6:57 PM IST
سرینگر ( پرویز الدین): میرواعظِ کشمیر ڈاکٹر مولوی محمد عمر فاروق نے شہدائے کربلا، بالخصوص نواسۂ رسول حضرت امام حسینؓ، کو اسلام کے بنیادی اصولوں کی سربلندی کے لیے دی گئی ان کی عظیم اور بے مثال قربانی پر شاندار خراجِ عقیدت پیش کیا ہے۔
میرواعظ نے کہا کہ حضرت امام حسینؓ نے ظلم، ناانصافی اور باطل کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر کے حق، حوصلے، ثابت قدمی اور اصولی موقف کی ایسی لازوال مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے مشعلِ راہ رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ واقعۂ کربلا اسلامی اور انسانی تاریخ کا ایک عظیم اور فیصلہ کن باب ہے، جو اہلِ ایمان کو قربانی، عدل، صبر، استقامت اور اخلاقی ذمہ داری کا درس دیتا ہے۔
میرواعظینِ کشمیر کی صدیوں پرانی روایت کو جاری رکھتے ہوئے میرواعظ ڈاکٹر عمر فاروق یومِ عاشورہ 10 محرم الحرام 1448ھ، مطابق جمعہ 26 جون 2026 کو آستانِ عالیہ علم صاحب، نرورہ، سرینگر میں خصوصی خطاب فرمائیں گے۔ یہ مجلس سپہر ساڑھے 4 بجے شروع ہوگی اور نمازِ عصر تک جاری رہے گی۔
اپنے خطاب میں میرواعظ حضرت امام حسینؓ، اہلِ بیتِ اطہار اور شہدائے کربلا کو خراجِ عقیدت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ یومِ عاشورہ کی فضیلت و اہمیت کو اجاگر کریں گے اور فلسفۂ کربلا و اس کے ابدی پیغام پر روشنی ڈالیں گے۔ اس موقع پر اجتماعی دعا بھی کی جائے گی۔
عوام الناس سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ اس بابرکت اور پُرتاثیر مجلس میں بڑی تعداد میں شرکت کرکے مواعظ حسنہ اور اجتماعی دعائوں سے فیض اٹھائیں۔
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