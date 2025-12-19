ETV Bharat / jammu-and-kashmir
نتیش کمار عوام سے معافی مانگیں: میرواعظ کشمیر مولوی عمر فاروق
میرواعظ کشمیر نے خطبہ جمعہ میں بہار کے وزیر اعلیٰ سے ’اخلاقی ذمہ داری‘ کے پیش نظر خاتون ڈاکٹر سے معافی مانگنے کو کہا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : December 19, 2025 at 5:07 PM IST
سرینگر (پرویز الدین): میرواعظ کشمیر مولوی محمد عمر فاروق نے بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کی جانب ایک خاتون ڈاکٹر کے چہرے سے نقاب کھینچنے کے عمل کی شدید مذمت کرتے ہوئے ان اس معاملے میں معافی مانگنے کو کہا ہے۔ میرواعظ نے زبردست نقاب ہٹانے کو ’’انسانی وقار، عزت نفس اور اخلاقی حدود کی سریحاً خلاف ورزی‘‘ قرار دیا اور کہا کہ ’’اختیار، طاقت یا دفتر کا کوئی عہدہ کسی دوسرے شخص کی عزت نفس میں مداخلت کا حق نہیں دیتا۔‘‘
سرینگر کی تاریخی جامع مسجد میں خطبہ جمعہ کے دوران اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے میرواعظ نے اس بات پر زور دیا کہ ’’جب عوام کے وقار کو پامال کیا جاتا ہے - خاص طور پر کسی صاحب اختیار کے ذریعے - تو یہ معاشرے میں ایک پریشان کن اور خطرناک پیغام دیتا ہے۔‘‘ میرواعظ نے کہا کہ ’’یہ اخلاقی ذمہ داری کا تقاضا ہے کہ بہار کے وزیر اعلیٰ اس خاتون سے اپنے فعل کے لیے معافی مانگیں اور ان تمام عناصر کو جو اس غیر اخلاقی عمل کو نام نہاد ترقی کے نام پر دفاع کر رہے ہیں اس روش کو انہیں ترک کرنا چائیے۔‘‘
میرواعظ کشمیر نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ ان کی حرکتوں پر معافی مانگنے کے بجائے بعض سیاسی جماعتیں اور میڈیا ادارے بہار کے وزیر اعلیٰ کے اس فعل کو ’خواتین کو بااختیار بنانے‘ کا نام دیکر غلط انداز میں جواز فراہم کرنے کوشش کر رہے ہیں اور معاملے کو جان بوجھ کر حجاب کے مسلے سے جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرواعظ کے مطابق ’’یہ طرز عمل بد نیتی پر مبنی ہے اور اسلام اور مسلم خواتین کے بارے میں ایک محدود سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ ایسی سوچ متعصبانہ ذہنیت اور اسلام کے بارے میں ان کی محدود سمجھ کو مزید بے نقاب کرتی ہے۔‘‘
قبل ازیں، پی ڈی پی لیڈر اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کی دختر، التجا، نے بھی نتیش کمار کے فعل کی سخت مذمت کرتے ہوئے کوٹھی باغ، سرینگر کے پولیس اسٹیشن میں تحریری طور شکایت درج کی جس میں انہوں نے بہار کے وزیر اعلیٰ کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کی درخواست کی ہے۔
واضح رہے کہ ’حجاب تنازعہ‘ نہ صرف ملکی بلکہ بین الاقوامی سطح تک پہنچ گیا ہے۔ یہ معاملہ در اصل 15 دسمبر کو اُس وقت پیش آیا جب بہار کے وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ پر نئی تقرری پانے والے آیوش ڈاکٹروں کو تقرری نامے دیے جا رہے تھے۔ اسی دوران ایک مسلم خاتون ڈاکٹر حجاب میں اپنا لیٹر لینے پہنچی، اور تقرری نامہ حوالے کرنے کے بعد نتیش کمار نے پوچھا ’’یہ کیا ہے؟‘‘ پھر انہوں نے خاتون مسلم ڈاکٹر کے چہرے کا نقاف نیچے کھینچ دیا۔
اس واقعے کا ویڈیو تیزی سے وائرل ہوا اور ہنگامہ شروع ہو گیا۔ ابتدا میں اس معاملے پر اپوزیشن آر جے ڈی اور کانگریس نے بھی نتیش کمار کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا، تاہم بعد ازاں اس پر ملک بھر سے سیاسی، سماجی اور مذہبی حلقوں کی جانب شدید ردعمل دیکھنے کو ملا۔ آج نماز جمعہ کے بعد کئی شہروں میں نتیش کمار کے خلاف مظاہرے بھی ہوئے۔
ادھر، میرواعظ نے اپنے خطاب میں کہا کہ ’’حجاب کی پابندی کرنے والی مسلم خواتین کے لیے یہ ایمان، شناخت اور ذاتی انتخاب کا معاملہ ہے جو کبھی بھی تعلیم، پیشہ ورانہ سرگرمیوں میں حائل نہیں ہوا۔ جیسا کہ جان بوجھ کر وزیر اعلیٰ کے اقدامات کو جواز فراہم کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔‘‘
.@MirwaizKashmir Condemns Public Violation of Woman’s Dignity by Bihar Chief Minister— Mirwaiz Manzil-Office of Mirwaiz-e-Kashmir (@mirwaizmanzil) December 19, 2025
Authority Cannot Override Ethics;Rejects Misleading Narratives on Hijab and Empowerment
Srinagar, December 19, 2025: While addressing the Friday congregation at the historic Jama Masjid… pic.twitter.com/g74mduoDgD
انہوں نے نشاندہی کی کہ پابندی سے حجاب پہننے والی خواتین نے دنیا بھر میں اور زندگی کے ہر شعبے میں شاندار اور نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں جو اس بات کا ثبوت ہےکہ حقیقی با اختیاری، احترام، اور مساوی مواقع، یکساں مواقع اور محنت میں مضمر ہے۔
یہ بھی پڑھیں: